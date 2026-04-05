الرئيس اللبناني: السفير الإيراني لم يقدم أوراق اعتماده وهو موجود في السفارة من دون وظيفة
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الأحد، أن السفير الإيراني لم يقدم أوراق اعتماده الرسمية حتى الآن، رغم وجوده داخل السفارة في بيروت. 05.04.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف بعد لقائه البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، قبيل قداس عيد الفصح، أن "السفير الإيراني موجود بالسفارة من دون وظيفة".وأشار إلى أنه سبق وأن تواصل مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، للتأكيد على ضرورة احترام سيادة لبنان، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية. وفي سياق متصل، وجّه الرئيس اللبناني تحية إلى أهالي الجنوب، مدينا بشدة الاعتداءات التي تطال المدنيين، ودعا "الدول الصديقة" على حد تعبيره إلى التدخل لوقف التصعيد. كما شدد على أن "الحفاظ على السلم الأهلي خط أحمر"، معتبرا أن "إثارة النعرات الطائفية تخدم إسرائيل". كما أعرب عن أسفه للهجوم على الجيش والقوى الأمنية، مؤكدا أنها تعمل وفق المصلحة الوطنية.وشدد على متانة العلاقة مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ورئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام.وكانت وزارة الخارجية اللبنانية أعلنت، الشهر الماضي، سحب اعتماد السفير الإيراني المعين محمد رضا شيباني واعتباره "شخصا غير مرغوب فيه"، حسبما نقلت وسائل إعلام لبنانية رسمية. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "استدعت وزارة الخارجية والمغتربين القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، وقابله الأمين العام السفير عبد الستار عيسى وأبلغه قرار الدولة اللبنانية سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيَّن محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصا غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه الأحد الواقع في التاسع والعشرين من مارس/ آذار 2026".
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الأحد، أن السفير الإيراني لم يقدم أوراق اعتماده الرسمية حتى الآن، رغم وجوده داخل السفارة في بيروت.
وأضاف بعد لقائه البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، قبيل قداس عيد الفصح، أن "السفير الإيراني موجود بالسفارة من دون وظيفة".
وأشار إلى أنه سبق وأن تواصل مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، للتأكيد على ضرورة احترام سيادة لبنان، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.
وفي سياق متصل، وجّه الرئيس اللبناني تحية إلى أهالي الجنوب، مدينا بشدة الاعتداءات التي تطال المدنيين، ودعا "الدول الصديقة" على حد تعبيره إلى التدخل لوقف التصعيد.
كما شدد على أن "الحفاظ على السلم الأهلي خط أحمر"، معتبرا أن "إثارة النعرات الطائفية تخدم إسرائيل".

وأكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، استمرار الاتصالات الدولية للتخفيف من تداعيات الحرب، مشددا على أن "التفاوض ليس تنازلا، بل ضرورة لوقف النزيف"، متسائلا عن "جدوى استمرار الحرب، خاصة في ظل محاولات جر لبنان إلى سيناريو مشابه لغزة"، وفق قوله.

كما أعرب عن أسفه للهجوم على الجيش والقوى الأمنية، مؤكدا أنها تعمل وفق المصلحة الوطنية.
وشدد على متانة العلاقة مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ورئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام.
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية أعلنت، الشهر الماضي، سحب اعتماد السفير الإيراني المعين محمد رضا شيباني واعتباره "شخصا غير مرغوب فيه"، حسبما نقلت وسائل إعلام لبنانية رسمية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "استدعت وزارة الخارجية والمغتربين القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، وقابله الأمين العام السفير عبد الستار عيسى وأبلغه قرار الدولة اللبنانية سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيَّن محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصا غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه الأحد الواقع في التاسع والعشرين من مارس/ آذار 2026".
