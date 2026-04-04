الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد أفراده في معارك جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل أحد أفراده إثر معارك في جنوب لبنان، بالإضافة إلى إصابة جندي آخر. 04.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260404/الجيش-الإسرائيلي-يغير-أهدافه-بجنوب-لبنان-هل-فشل-في-مواجهة-حزب-الله-على-الأرض-1112272827.html
https://sarabic.ae/20260403/الجيش-الإسرائيلي-يعتزم-استهداف-جسريين-إضافيين-في-لبنان-1112254639.html
https://sarabic.ae/20260402/لبنان-التعليم-مستمر-رغم-الحرب-والامتحانات-بلا-قرار-نهائي-1112217464.html
https://sarabic.ae/20260330/قوات-اليونيفيل-تعلن-مقتل-جنديين-وإصابة-اثنين-آخرين-في-حادث-مأساوي-جنوبي-لبنان-1112115501.html
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل أحد أفراده إثر معارك في جنوب لبنان، بالإضافة إلى إصابة جندي آخر.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "سمح بالإعلان عن مقتل "غاي لودر" من وحدة ماغلان، ضمن لواء الكوماندوز، في معارك جنوب لبنان، كما أُصيب جندي بجروح خطيرة".
وبين الجيش الإسرائيلي أن "القتلى في صفوفه منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفع إلى 936 جنديا في مختلف الجبهات" .
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي لن يتخلى عن هدفه في نزع سلاح "حزب الله" اللبناني كـ"هدف طويل الأمد".
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي لم يضع هدف نزع سلاح "حزب الله" خلال حربه الحالية على لبنان، ولكنه "هدف طويل الأمد".
وأوضحت، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، أن "هذا الهدف من "حزب الله" ليس الغاية من العملية العسكرية الحالية في جنوب لبنان".
وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن هذا التعليق الأخير للجيش الإسرائيلي، يأتي في أعقاب تصريحات عسكرية متناقضة، فيما يخص هدف الحرب جنوبي لبنان.
وأشارت إلى أن أحد الضباط البارزين في الجيش الإسرائيلي قد صرح، أمس الجمعة، بأن قضية نزع سلاح "حزب الله" ليس الهدف الرئيسي من الحرب، بينما قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن نزع سلاح الحزب اللبناني هو "الهدف النهائي".
فيما جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
، يوم الخميس الماضي، تهديده للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، قائلا إنه "سيدفع ثمنا باهظا لإطلاقه الصواريخ على إسرائيل"، على حد قوله.
وقال كاتس، عقب اجتماع مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين: "لدي رسالة واضحة لنعيم قاسم، الأمين العام لمنظمة "حزب الله"، ستدفع أنت ورفاقك ثمنا باهظا لتصعيد إطلاق النار
على المدنيين الإسرائيليين أثناء احتفالهم بعيد الفصح".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نحو 80 صاروخا أُطلقت من لبنان باتجاه مستوطنات شمالي إسرائيل، منذ صباح يوم الخميس. وقالت تلك الوسائل: "أطلق نحو 80 صاروخا من لبنان باتجاه مستوطنات الشمال منذ الصباح".
وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الماضي، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية
المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.
وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".