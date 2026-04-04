الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد أفراده في معارك جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد أفراده في معارك جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل أحد أفراده إثر معارك في جنوب لبنان، بالإضافة إلى إصابة جندي آخر.

2026-04-04T18:06+0000

2026-04-04T18:06+0000

2026-04-04T18:06+0000

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "سمح بالإعلان عن مقتل "غاي لودر" من وحدة ماغلان، ضمن لواء الكوماندوز، في معارك جنوب لبنان، كما أُصيب جندي بجروح خطيرة".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي لن يتخلى عن هدفه في نزع سلاح "حزب الله" اللبناني كـ"هدف طويل الأمد".وأوضحت، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، أن "هذا الهدف من "حزب الله" ليس الغاية من العملية العسكرية الحالية في جنوب لبنان".وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن هذا التعليق الأخير للجيش الإسرائيلي، يأتي في أعقاب تصريحات عسكرية متناقضة، فيما يخص هدف الحرب جنوبي لبنان.فيما جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الخميس الماضي، تهديده للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، قائلا إنه "سيدفع ثمنا باهظا لإطلاقه الصواريخ على إسرائيل"، على حد قوله.وقال كاتس، عقب اجتماع مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين: "لدي رسالة واضحة لنعيم قاسم، الأمين العام لمنظمة "حزب الله"، ستدفع أنت ورفاقك ثمنا باهظا لتصعيد إطلاق النار على المدنيين الإسرائيليين أثناء احتفالهم بعيد الفصح".وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الماضي، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".

https://sarabic.ae/20260404/الجيش-الإسرائيلي-يغير-أهدافه-بجنوب-لبنان-هل-فشل-في-مواجهة-حزب-الله-على-الأرض-1112272827.html

https://sarabic.ae/20260403/الجيش-الإسرائيلي-يعتزم-استهداف-جسريين-إضافيين-في-لبنان-1112254639.html

https://sarabic.ae/20260402/لبنان-التعليم-مستمر-رغم-الحرب-والامتحانات-بلا-قرار-نهائي-1112217464.html

https://sarabic.ae/20260330/قوات-اليونيفيل-تعلن-مقتل-جنديين-وإصابة-اثنين-آخرين-في-حادث-مأساوي-جنوبي-لبنان-1112115501.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, أخبار حزب الله