https://sarabic.ae/20260405/روسيا-تبدي-اهتماما-متزايدا-بأولويات-القيادة-الأرمينية-1112297621.html
روسيا تبدي اهتماما متزايدا بأولويات القيادة الأرمينية
صرح دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي"اليوم الأحد 5 نيسان/أبريل"، بأن روسيا وأرمينيا دولتان تربطهما علاقات وثيقة، وأن موسكو تُبدي اهتمامًا متزايدًا...
مجتمع
روسيا
يريفان
أخبار الاتحاد الأوروبي
موسكو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108325575_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_82e7d337d1ddc324fe646b0e822fd6f6.jpg
https://sarabic.ae/20260404/سلوفاكيا-يجب-على-الاتحاد-الأوروبي-الانخراط-في-حوار-مع-روسيا-1112286721.html
يريفان
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108325575_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_436ce0c70c1a9241ffbbd8e6b66df887.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صرح دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي"اليوم الأحد 5 نيسان/أبريل"، بأن روسيا وأرمينيا دولتان تربطهما علاقات وثيقة، وأن موسكو تُبدي اهتمامًا متزايدًا بأولويات القيادة الأرمينية.
وأضاف بيسكوف: "أرمينيا بلد قريب منا، تربطنا به جذور تاريخية عميقة. لدينا جالية أرمينية كبيرة، يزيد تعدادها عن مليوني نسمة، تعيش هنا. لذلك، فإن الأولويات التي تختارها القيادة الأرمينية لنفسها تُمثل أهمية بالغة بالنسبة لنا".
وتابع بيسكوف:"ترى القيادة الأرمينية أنه لا يوجد في الوقت الراهن ما يعيق عمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ولا ما يهدده، وإذا ما نشأ مثل هذا الوضع، فسوف تدرسه، وتوازن بين الإيجابيات والسلبيات، وتتخذ القرار المناسب. هذا موقف سيادي أيضاً، ولكن من المهم للغاية أن تفهم يريفان ذلك".