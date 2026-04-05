روسيا تبدي اهتماما متزايدا بأولويات القيادة الأرمينية

روسيا تبدي اهتماما متزايدا بأولويات القيادة الأرمينية

سبوتنيك عربي

صرح دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي"اليوم الأحد 5 نيسان/أبريل"، بأن روسيا وأرمينيا دولتان تربطهما علاقات وثيقة، وأن موسكو تُبدي اهتمامًا متزايدًا... 05.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-05T10:19+0000

2026-04-05T10:19+0000

2026-04-05T10:19+0000

وأضاف بيسكوف: "أرمينيا بلد قريب منا، تربطنا به جذور تاريخية عميقة. لدينا جالية أرمينية كبيرة، يزيد تعدادها عن مليوني نسمة، تعيش هنا. لذلك، فإن الأولويات التي تختارها القيادة الأرمينية لنفسها تُمثل أهمية بالغة بالنسبة لنا".وتابع بيسكوف:"ترى القيادة الأرمينية أنه لا يوجد في الوقت الراهن ما يعيق عمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ولا ما يهدده، وإذا ما نشأ مثل هذا الوضع، فسوف تدرسه، وتوازن بين الإيجابيات والسلبيات، وتتخذ القرار المناسب. هذا موقف سيادي أيضاً، ولكن من المهم للغاية أن تفهم يريفان ذلك".

يريفان

موسكو

سبوتنيك عربي

روسيا, يريفان, أخبار الاتحاد الأوروبي, موسكو