ناقلتان يابانيتان تعبران مضيق هرمز بسلام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260405/ناقلتان-يابانيتان-تعبران-مضيق-هرمز-بسلام-1112297047.html
ناقلتان يابانيتان تعبران مضيق هرمز بسلام
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "اليوم الأحد 5أبريل/نيسان"، أن ناقلتين يابانيتين عبرتا مضيق هرمز بسلام للمرة الأولى منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-05T09:35+0000
2026-04-05T09:35+0000
مجتمع
أخبار ايران اليوم
أخبار الخليج
أخبار اليابان
مضيق هرمز
اسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0d/1111455533_0:25:1283:747_1920x0_80_0_0_34fd29df97020e86896306ec1d5d0701.jpg
وأضافت أن الناقلة الأولى"صحار"، التابعة لشركة"ميتسوي أو إس كي لاينز"، كانت تشحن الغاز الطبيعي المسال، التي غادرت الخليج بسلام ليلة 3 نيسان رافعةً علم بنما. وتابعت: "غادرت السفينة الثانية" غرين سانفي"، المحملة أيضًا بالغاز الطبيعي المسال، الخليج مساء السبت 4 نيسان، رافعًة علم الهند، وأكدت الشركة سلامة طاقم كلا السفينتين.وأفاد مسؤولون يابانيون بأن 45 سفينة مرتبطة باليابان محاصرة فعلياً في الخليج العربي. تعتمد اليابان بنسبة 94% على إمدادات النفط من الشرق الأوسط، وتمر معظم هذه الإمدادات عبر مضيق هرمز، حيث توقفت حركة الملاحة فيه بشكل شبه كامل. وفي 16 مارس، بدأت اليابان بسحب 80 مليون برميل من النفط من احتياطياتها، أي ما يعادل مخزوناً نفطياً يكفي لمدة 45 يوماً.وتشهد المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بضربات على الأراضي الإسرائيلية وكذلك على أهداف عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260405/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تدمير-طائرة-أمريكية-كانت-تبحث-عن-طيار-مقاتلة-إف-15-المفقود-1112294759.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0d/1111455533_77:0:1214:853_1920x0_80_0_0_63f52cb90a4484b589809d62e765aa23.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© REUTERSناقلة نفط تبحر في الخليج، بالقرب من مضيق هرمز
ناقلة نفط تبحر في الخليج، بالقرب من مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2026
© REUTERS
تابعنا عبر
أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "اليوم الأحد 5أبريل/نيسان"، أن ناقلتين يابانيتين عبرتا مضيق هرمز بسلام للمرة الأولى منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.
وأضافت أن الناقلة الأولى"صحار"، التابعة لشركة"ميتسوي أو إس كي لاينز"، كانت تشحن الغاز الطبيعي المسال، التي غادرت الخليج بسلام ليلة 3 نيسان رافعةً علم بنما. وتابعت: "غادرت السفينة الثانية" غرين سانفي"، المحملة أيضًا بالغاز الطبيعي المسال، الخليج مساء السبت 4 نيسان، رافعًة علم الهند، وأكدت الشركة سلامة طاقم كلا السفينتين.
وأفاد مسؤولون يابانيون بأن 45 سفينة مرتبطة باليابان محاصرة فعلياً في الخليج العربي. تعتمد اليابان بنسبة 94% على إمدادات النفط من الشرق الأوسط، وتمر معظم هذه الإمدادات عبر مضيق هرمز، حيث توقفت حركة الملاحة فيه بشكل شبه كامل. وفي 16 مارس، بدأت اليابان بسحب 80 مليون برميل من النفط من احتياطياتها، أي ما يعادل مخزوناً نفطياً يكفي لمدة 45 يوماً.
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2026
وتشهد المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بضربات على الأراضي الإسرائيلية وكذلك على أهداف عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала