ناقلتان يابانيتان تعبران مضيق هرمز بسلام

سبوتنيك عربي

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "اليوم الأحد 5أبريل/نيسان"، أن ناقلتين يابانيتين عبرتا مضيق هرمز بسلام للمرة الأولى منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على... 05.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-05T09:35+0000

وأضافت أن الناقلة الأولى"صحار"، التابعة لشركة"ميتسوي أو إس كي لاينز"، كانت تشحن الغاز الطبيعي المسال، التي غادرت الخليج بسلام ليلة 3 نيسان رافعةً علم بنما. وتابعت: "غادرت السفينة الثانية" غرين سانفي"، المحملة أيضًا بالغاز الطبيعي المسال، الخليج مساء السبت 4 نيسان، رافعًة علم الهند، وأكدت الشركة سلامة طاقم كلا السفينتين.وأفاد مسؤولون يابانيون بأن 45 سفينة مرتبطة باليابان محاصرة فعلياً في الخليج العربي. تعتمد اليابان بنسبة 94% على إمدادات النفط من الشرق الأوسط، وتمر معظم هذه الإمدادات عبر مضيق هرمز، حيث توقفت حركة الملاحة فيه بشكل شبه كامل. وفي 16 مارس، بدأت اليابان بسحب 80 مليون برميل من النفط من احتياطياتها، أي ما يعادل مخزوناً نفطياً يكفي لمدة 45 يوماً.وتشهد المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بضربات على الأراضي الإسرائيلية وكذلك على أهداف عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

