وزير خارجية إسبانيا يدين التجاوزات خلال المباراة الودية مع مصر

سبوتنيك عربي

أدان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأحد، "السلوك المنحرف والتصرفات المسيئة التي صدرت عن فئة من الجماهير، خلال المباراة الودية التى جمعت...

2026-04-05T12:02+0000

وشدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على أن هذا التصرفات "مستهجنة ومرفوضة ولا يمكن السماح بها، وأنها لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الروابط المتميزة التى تجمع البلدين الصديقين".كما نوّه ألباريس إلى أن "الحكومة الإسبانية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قاموا بهذه التصرفات المستهجنة"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وكانت وسائل إعلام إسبانية أفادت، بأن المباراة التي أقيمت على ملعب “RCDE” في مدينة برشلونة الإسبانية، شهدت هتافات مسيئة وصافرات استهجان خلال عزف النشيد الوطني المصري، ما أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط الرياضية وبين الجاليات الإسلامية، وجاء ذلك رغم بث رسائل تحذيرية عبر شاشات الملعب تؤكد منع العنف والتمييز وفق القوانين الرياضية المعمول بها.وتناول وزير الخارجية المصري خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، "الوضع الخطير في المنطقة"، إذ استعرض بدر عبد العاطي "الاتصالات المكثفة والمساعي الدبلوماسية التي تجريها مصر لخفض التصعيد، مشددا على أهمية تغليب مسار الدبلوماسية والحوار لتجنيب الإقليم مخاطر الانزلاق نحو فوضى شاملة".و"تطرق الوزيران إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، إذ أشاد وزير الخارجية بالمواقف المبدئية والمشرفة للحكومة الإسبانية تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للشعب الفلسطينب الشقيق خلال هذه اللحظة الفارقة فب نضاله، مشددا على ضرورة عدم صرف الانتباه عن التطورات فب الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة، وأهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في ممارسة مهامها من داخل القطاع، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون قيود أو عوائق، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني".كما أدان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال الاتصال "تصاعد عنف المستوطنين، واستمرار سياسات الضم والتوسع الاستيطاني بالمخالفة للقانون الدولى الدولية، ومصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى".وشهد الاتصال كذلك "تناول تطورات الأوضاع في لبنان، إذ أطلع وزير الخارجية نظيره الإسباني على نتائج زيارته الأخيرة لبيروت في 26 مارس/ آذار الماضي، إذ شدد الوزير بدر عبد العاطي على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، معربا عن رفض مصر القاطع بالمساس بسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، او استهداف البني التحتية المدنية، مشيرا إلى أهمية تمكين مؤسسات الدولة والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ودعم جهود الدولة اللبنانية في حصر السلاح وفرض سلطاتها وسيادتها على كافة الأراضي اللبنانية".

