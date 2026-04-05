وزير خارجية إسبانيا يدين التجاوزات خلال المباراة الودية مع مصر

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير خارجية إسبانيا يدين التجاوزات خلال المباراة الودية مع مصر
سبوتنيك عربي
أدان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأحد، "السلوك المنحرف والتصرفات المسيئة التي صدرت عن فئة من الجماهير، خلال المباراة الودية التى جمعت... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
وشدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على أن هذا التصرفات "مستهجنة ومرفوضة ولا يمكن السماح بها، وأنها لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الروابط المتميزة التى تجمع البلدين الصديقين".كما نوّه ألباريس إلى أن "الحكومة الإسبانية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قاموا بهذه التصرفات المستهجنة"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وكانت وسائل إعلام إسبانية أفادت، بأن المباراة التي أقيمت على ملعب “RCDE” في مدينة برشلونة الإسبانية، شهدت هتافات مسيئة وصافرات استهجان خلال عزف النشيد الوطني المصري، ما أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط الرياضية وبين الجاليات الإسلامية، وجاء ذلك رغم بث رسائل تحذيرية عبر شاشات الملعب تؤكد منع العنف والتمييز وفق القوانين الرياضية المعمول بها.وتناول وزير الخارجية المصري خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، "الوضع الخطير في المنطقة"، إذ استعرض بدر عبد العاطي "الاتصالات المكثفة والمساعي الدبلوماسية التي تجريها مصر لخفض التصعيد، مشددا على أهمية تغليب مسار الدبلوماسية والحوار لتجنيب الإقليم مخاطر الانزلاق نحو فوضى شاملة".و"تطرق الوزيران إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، إذ أشاد وزير الخارجية بالمواقف المبدئية والمشرفة للحكومة الإسبانية تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للشعب الفلسطينب الشقيق خلال هذه اللحظة الفارقة فب نضاله، مشددا على ضرورة عدم صرف الانتباه عن التطورات فب الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة، وأهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في ممارسة مهامها من داخل القطاع، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون قيود أو عوائق، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني".كما أدان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال الاتصال "تصاعد عنف المستوطنين، واستمرار سياسات الضم والتوسع الاستيطاني بالمخالفة للقانون الدولى الدولية، ومصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى".وشهد الاتصال كذلك "تناول تطورات الأوضاع في لبنان، إذ أطلع وزير الخارجية نظيره الإسباني على نتائج زيارته الأخيرة لبيروت في 26 مارس/ آذار الماضي، إذ شدد الوزير بدر عبد العاطي على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، معربا عن رفض مصر القاطع بالمساس بسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، او استهداف البني التحتية المدنية، مشيرا إلى أهمية تمكين مؤسسات الدولة والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ودعم جهود الدولة اللبنانية في حصر السلاح وفرض سلطاتها وسيادتها على كافة الأراضي اللبنانية".
© REUTERS Albert Geaشاشة تعرض رسالة مناهضة للتمييز داخل ملعب "آر إس دي إي" في برشلونة، خلال مباراة ودية دولية بين مصر وإسبانيا، 31 مارس/ آذار 2026
شاشة تعرض رسالة مناهضة للتمييز داخل ملعب آر إس دي إي في برشلونة، خلال مباراة ودية دولية بين مصر وإسبانيا، 31 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2026
أدان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأحد، "السلوك المنحرف والتصرفات المسيئة التي صدرت عن فئة من الجماهير، خلال المباراة الودية التى جمعت منتخبي مصر وإسبانيا في يوم 31 مارس/ آذار الماضي".
وشدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على أن هذا التصرفات "مستهجنة ومرفوضة ولا يمكن السماح بها، وأنها لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الروابط المتميزة التى تجمع البلدين الصديقين".
كما نوّه ألباريس إلى أن "الحكومة الإسبانية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قاموا بهذه التصرفات المستهجنة"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وكانت وسائل إعلام إسبانية أفادت، بأن المباراة التي أقيمت على ملعب “RCDE” في مدينة برشلونة الإسبانية، شهدت هتافات مسيئة وصافرات استهجان خلال عزف النشيد الوطني المصري، ما أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط الرياضية وبين الجاليات الإسلامية، وجاء ذلك رغم بث رسائل تحذيرية عبر شاشات الملعب تؤكد منع العنف والتمييز وفق القوانين الرياضية المعمول بها.
وتناول وزير الخارجية المصري خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، "الوضع الخطير في المنطقة"، إذ استعرض بدر عبد العاطي "الاتصالات المكثفة والمساعي الدبلوماسية التي تجريها مصر لخفض التصعيد، مشددا على أهمية تغليب مسار الدبلوماسية والحوار لتجنيب الإقليم مخاطر الانزلاق نحو فوضى شاملة".
و"تطرق الوزيران إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، إذ أشاد وزير الخارجية بالمواقف المبدئية والمشرفة للحكومة الإسبانية تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للشعب الفلسطينب الشقيق خلال هذه اللحظة الفارقة فب نضاله، مشددا على ضرورة عدم صرف الانتباه عن التطورات فب الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة، وأهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في ممارسة مهامها من داخل القطاع، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون قيود أو عوائق، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني".
كما أدان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال الاتصال "تصاعد عنف المستوطنين، واستمرار سياسات الضم والتوسع الاستيطاني بالمخالفة للقانون الدولى الدولية، ومصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى".
وشهد الاتصال كذلك "تناول تطورات الأوضاع في لبنان، إذ أطلع وزير الخارجية نظيره الإسباني على نتائج زيارته الأخيرة لبيروت في 26 مارس/ آذار الماضي، إذ شدد الوزير بدر عبد العاطي على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، معربا عن رفض مصر القاطع بالمساس بسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، او استهداف البني التحتية المدنية، مشيرا إلى أهمية تمكين مؤسسات الدولة والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ودعم جهود الدولة اللبنانية في حصر السلاح وفرض سلطاتها وسيادتها على كافة الأراضي اللبنانية".
