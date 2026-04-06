الخارجية الروسية: روسيا مستعدة لمنع انزلاق الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب طويلة الأمد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة، وبالتعاون مع شركائها الدوليين، لمنع انزلاق الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب طويلة الأمد.
2026-04-06T18:27+0000
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة، وبالتعاون مع شركائها الدوليين، لمنع انزلاق الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب طويلة الأمد.
وجاء في بيان الوزارة: "إن الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي مُلزمون بمنع انزلاق الشرق الأوسط إلى هاوية حرب شاملة ذات عواقب مأساوية طويلة الأمد على العالم أجمع. ومن جهتنا، وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، نحن على استعداد لبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".
وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، يوم أمس الأحد، عن أمله في نجاح الجهود المبذولة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، مؤكدا أن تخلي الولايات المتحدة عن لغة التهديدات سيسهل خفض التصعيد.
وأضافت الخارجية الروسية: "دعا الوزيران إلى تجنب أي إجراءات، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي، من شأنها تقويض الفرص المتبقية لتعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة (في الشرق الأوسط)".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.