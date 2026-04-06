الخارجية الروسية: روسيا مستعدة لمنع انزلاق الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب طويلة الأمد

الخارجية الروسية: روسيا مستعدة لمنع انزلاق الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب طويلة الأمد

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة، وبالتعاون مع شركائها الدوليين، لمنع انزلاق الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب طويلة الأمد. 06.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-06T18:27+0000

2026-04-06T18:27+0000

2026-04-06T18:27+0000

وجاء في بيان الوزارة: "إن الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي مُلزمون بمنع انزلاق الشرق الأوسط إلى هاوية حرب شاملة ذات عواقب مأساوية طويلة الأمد على العالم أجمع. ومن جهتنا، وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، نحن على استعداد لبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".وأضافت الخارجية الروسية: "دعا الوزيران إلى تجنب أي إجراءات، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي، من شأنها تقويض الفرص المتبقية لتعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة (في الشرق الأوسط)".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أكبر مصنع للبتروكيماويات في إيرانعراقجي: إيران ستواصل الدفاع الشامل عن سيادتها الوطنية بكل قوة"روساتوم": تفاقم الصراع في الخليج تنعكس تداعياته على محطة بوشهر النووية الإيرانية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية