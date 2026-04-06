عراقجي: إيران ستواصل الدفاع الشامل عن سيادتها الوطنية بكل قوة
عراقجي: إيران ستواصل الدفاع الشامل عن سيادتها الوطنية بكل قوة
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن التهديد بمهاجمة البنى التحتية الإنتاجية ومنشآت الطاقة في إيران يعد مثالا واضحا على "جريمة الحرب...
2026-04-06T17:22+0000
2026-04-06T17:22+0000
2026-04-06T17:22+0000
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أن عراقجي أكد أيضا خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيغي، أن إيران "ستواصل بكل قوة الدفاع الشامل عن سيادتها الوطنية وسلامتها الإقليمية في وجه الحرب العدوانية الأمريكية والصهيونية، ويتوقع أن تلتزم جميع الدول بمسؤولياتها تجاه السلم والأمن الدوليين وإدانة المعتدين".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.ترامب: سنضرب إيران بشدة خلال الأسبوعين إلى الثلاثة القادمة لنعيدها إلى "العصر الحجري"ترامب يتوعد باستهداف الجسور ومحطات الكهرباء في إيرانإعلام إيراني: قصف استهدف جامعة شريف للتكنولوجيا غربي طهران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار ايران اليوم, الحرب, البنية التحتية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار ايران اليوم, الحرب, البنية التحتية
عراقجي: إيران ستواصل الدفاع الشامل عن سيادتها الوطنية بكل قوة
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن التهديد بمهاجمة البنى التحتية الإنتاجية ومنشآت الطاقة في إيران يعد مثالا واضحا على "جريمة الحرب والإبادة الجماعية" .
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أن عراقجي أكد أيضا خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيغي، أن إيران "ستواصل بكل قوة الدفاع الشامل عن سيادتها الوطنية وسلامتها الإقليمية في وجه الحرب العدوانية الأمريكية والصهيونية، ويتوقع أن تلتزم جميع الدول بمسؤولياتها تجاه السلم والأمن الدوليين وإدانة المعتدين".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.