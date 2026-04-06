https://sarabic.ae/20260406/تقارير-محطة-وقود-من-بين-كل-خمس-محطات-في-فرنسا-تعاني-من-نقص-في-الوقود-1112341306.html

تقارير: محطة وقود من بين كل خمس محطات في فرنسا تعاني نقصا في الإمدادات

أفادت وسائل إعلام فرنسية، أمس الاثنين، أن عدد محطات الوقود في فرنسا التي تعاني من نقص في نوع واحد على الأقل من الوقود يتزايد وسط الصراع الدائر في الشرق الأوسط،... 06.04.2026, سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106588330_0:46:1000:609_1920x0_80_0_0_9d1dddddd677c6067b9200fed1983be3.jpg

وقدّرت الحكومة يوم الجمعة أن 12% من محطات الوقود في جميع أنحاء فرنسا تعاني من نقص في نوع واحد أو أكثر من أنواع الوقود.وفي 12 مارس، أفادت تقارير، أن وزارة الاقتصاد الفرنسية قررت عدم فرض ضوابط على أسعار الوقود وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وعقب اجتماع وزاري، أعلنت الوزارة أن العديد من شركات الوقود ستحدد سقفًا لأسعارها في محطات الوقود.في 30 مارس، أفادت صحيفة "لو فيغارو" بأن سعر وقود الديزل في فرنسا بلغ أعلى مستوى له منذ عام 1985، مقترباً من 2.2 يورو للتر الواحد.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

أخبار فرنسا

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

