البيت الأبيض: ترامب يدرس مقترح باكستان لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين واشنطن وطهران
البيت الأبيض: ترامب يدرس مقترح باكستان لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين واشنطن وطهران
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اطلع على مقترح باكستان لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T20:21+0000
2026-04-07T20:21+0000
2026-04-07T20:21+0000
وأضافت ليفيت في تصريحات صحفية، أنه "تم إطلاع الرئيس على المقترح، وسيصدر ردٌّ لاحقاً".وقال شريف، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الثلاثاء: "لإتاحة الفرصة للدبلوماسية لأخذ مجراها، أرجو من الرئيس ترامب تمديد المهلة لأسبوعين".
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: ترامب يدرس مقترح باكستان لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين واشنطن وطهران
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اطلع على مقترح باكستان لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وأضافت ليفيت في تصريحات صحفية، أنه "تم إطلاع الرئيس على المقترح، وسيصدر ردٌّ لاحقاً".
وطلب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مهلة الوصول لاتفاق مع إيران لمدة أسبوعين، كما طلب من إيران فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين أيضا.
وقال شريف، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الثلاثاء: "لإتاحة الفرصة للدبلوماسية لأخذ مجراها، أرجو من الرئيس ترامب تمديد المهلة لأسبوعين".
وأضاف: "تُناشد باكستان، بكل صدق، الأخوة الإيرانيين فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين كبادرة حسن نية".
كما أكد على "تقدم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط بخطى ثابتة وقوية وفعّالة، مشيرا إلى أن ذلك "يُبشّر بتحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب".
ودعا شريف "جميع الأطراف المتحاربة على الالتزام بوقف إطلاق النار في كل مكان لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة للدبلوماسية لتحقيق إنهاء نهائي للحرب، بما يخدم السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".