https://sarabic.ae/20260407/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-أنظمة-رادار-ومقر-قيادة-للجيش-الأمريكي-بطائرات-مسيرة--1112355223.html

الجيش الإيراني يعلن استهداف أنظمة رادار ومقر قيادة للجيش الأمريكي بطائرات مسيرة

الجيش الإيراني يعلن استهداف أنظمة رادار ومقر قيادة للجيش الأمريكي بطائرات مسيرة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، استهدف منشآت البتروكيماويات الإسرائيلية قرب ديمونا، ومقر قيادة الجيش الأمريكي في الإمارات والكويت بطائرات مسيرة. 07.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-07T14:32+0000

2026-04-07T14:32+0000

2026-04-07T14:32+0000

إيران

إسرائيل

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106381037_0:13:1142:655_1920x0_80_0_0_6b1f6d22c2741f65975883c8a6dff3a1.jpg

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، اليوم الثلاثاء، البيان رقم 58 الصادر عن الجيش الايراني، الذي جاء فيه "ردا على عدوان العدو الأمريكي الصهيوني على الصناعات البتروكيماوية وغيرها من البنى التحتية في البلاد، استهدف جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منذ الليلة الماضية، وحدة توليد الطاقة ومستودع الوقود التابعين للصناعات البتروكيماوية جنوب الأراضي المحتلة قرب ديمونا".وأضاف البيان العسكري الإيراني: "كما استهدف مركز الصيانة والإصلاح التابع للبحرية الأمريكية في ميناء جبل علي بالإمارات العربية المتحدة، وأنظمة الرادار والمباني السكنية التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت، وذلك بشن هجمات واسعة النطاق بطائرات مسيرة".وجاء في البيان الإيراني: "هذه السلسلة من العمليات المشرفة مُهداة إلى الجنود المجهولين والمهندسين المبدعين والعمال المجتهدين، وجميع العاملين في قطاعات النفط والبتروكيماويات والطاقة في البلاد؛ الطليعة الذين، خلال الحرب، بصمودهم وخبرتهم وتضحياتهم الجليلة، حالوا دون توقف دورة الإنتاج والنور والأمل في هذه الأرض".وفي السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، استهداف حاملة المروحيات، وسفينة الإنزال الهجومية البرمائية "يو إس إس تريبولي- إل إتش إيه-7" الأمريكيتين، وعلى متنهما 5000 بحار وجندي مشاة بحرية، وذلك ضمن الموجة 98 من عملية " الوعد الصادق 4".وجاء في بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، نقله التلفزيون الرسمي: "تعرضت حاملة المروحيات وسفينة الإنزال والعمليات البرمائية المروحيات "إل إتش إيه 7" التابعتان للجيش الأمريكي، اللتان تحملان على متنهما أكثر من 5000 بحار ومشاة بحرية، لقصف مكثف بصواريخ عالية السرعة، ما اضطرهما إلى التراجع نحو أعماق جنوب المحيط الهندي".وتابع البيان: "في الجزء الأول من العملية، استهدف مجاهدو البحرية السفينة الحاوية "إس دي إن7"، التابعة للكيان الصهيوني بصاروخ كروز، ما أدى إلى تدميرها واندلاع حريق واسع فيها. كما استهدفت الصواريخ الباليستية الإيرانية بدقة شمال وجنوب تل أبيب، المراكز الاستراتيجية في حيفا، الشركات والمصانع الكيميائية في بئر السبع، ومواقع وجود القوات الإسرائيلية في بتاح تكفا، مع عدم قدرة الدفاع الجوي المتقدم للصهاينة على اعتراض الصواريخ".وأوضح البيان: "في الجزء الآخر من العملية، استهدف مركز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة بين الإمارات والكيان الصهيوني، بالإضافة إلى عدد من الطائرات في قاعدة علي السالم، بصواريخ وطائرات مسيرة دقيقة".وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت أمريكا وإسرائيل غارات جوية على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن غارات على أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقد أدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربية إلى السوق العالمية، كما أثر على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار