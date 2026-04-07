باكستان ترفض الهجمات على السعودية وتؤكد تضامنها الكامل
سبوتنيك عربي
07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T14:17+0000
https://sarabic.ae/20260407/فانس-الأهداف-العسكرية-الأمريكية-الرئيسية-في-إيران-قد-تحققت--1112351720.html
https://sarabic.ae/20260407/ترامب-عن-إيران-حضارة-بأكملها-ستموت-الليلة-ولن-تعود-أبدا---عاجل-1112351199.html
أعربت باكستان، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ إزاء الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت الطاقة في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، ليلة أمس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان صحفي نقلته وكالة
الأنباء الباكستانية الرسمية، إن بلاده تأسف للخسائر البشرية التي نجمت عن هذه الهجمات، وتدين الأضرار التي طالت البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى أن حكومة باكستان تتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا.
وأكد البيان تضامن باكستان الكامل مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في هذا الظرف، معتبرًا أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا خطيرًا لسيادة المملكة ووحدة أراضيها، وتصعيدًا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت باكستان في ختام بيانها تأكيد دعمها الثابت لأمن المملكة العربية السعودية.
وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصدر مطلع على المقترحات، أن باكستان
قدمت خطة لوقف إطلاق النار على مرحلتين إلى الولايات المتحدة وإيران.
وأضاف المصدر أن باكستان أعدت إطارا لإنهاء الأعمال القتالية، وجرى تسليمه لإيران والولايات المتحدة
خلال الليل، موضحًا أنه يقوم على نهج من مرحلتين، ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار تعقبه اتفاقية شاملة.
بدوره، نقل موقع أمريكي، اليوم الثلاثاء، عن مصادر، قولها إن مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وإيران والوسطاء بشأن شروط وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما.
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت أمريكا وإسرائيل
غارات جوية على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن غارات على أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وأدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، كما أثر على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.