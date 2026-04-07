باكستان ترفض الهجمات على السعودية وتؤكد تضامنها الكامل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260407/باكستان-ترفض-الهجمات-على-السعودية-وتؤكد-تضامنها-الكامل--1112354691.html
باكستان ترفض الهجمات على السعودية وتؤكد تضامنها الكامل
أعربت باكستان، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ إزاء الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت الطاقة في المنطقة الشرقية في... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T14:17+0000
2026-04-07T14:17+0000
باكستان
أخبار السعودية اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099460671_0:87:1472:915_1920x0_80_0_0_75db80f0443a0baf2243ea9f3d7d921a.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، إن بلاده تأسف للخسائر البشرية التي نجمت عن هذه الهجمات، وتدين الأضرار التي طالت البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى أن حكومة باكستان تتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا. وأكد البيان تضامن باكستان الكامل مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في هذا الظرف، معتبرًا أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا خطيرًا لسيادة المملكة ووحدة أراضيها، وتصعيدًا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصدر مطلع على المقترحات، أن باكستان قدمت خطة لوقف إطلاق النار على مرحلتين إلى الولايات المتحدة وإيران.وأضاف المصدر ​أن باكستان أعدت إطارا ​لإنهاء الأعمال القتالية، وجرى تسليمه لإيران والولايات المتحدة ​خلال الليل، موضحًا ​أنه يقوم على نهج من ‌مرحلتين، ⁠ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار تعقبه اتفاقية شاملة.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت أمريكا وإسرائيل غارات جوية على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن غارات على أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وأدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، كما أثر على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
https://sarabic.ae/20260407/فانس-الأهداف-العسكرية-الأمريكية-الرئيسية-في-إيران-قد-تحققت--1112351720.html
https://sarabic.ae/20260407/ترامب-عن-إيران-حضارة-بأكملها-ستموت-الليلة-ولن-تعود-أبدا---عاجل-1112351199.html
باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099460671_66:0:1374:981_1920x0_80_0_0_41bb47e1779c258f35a5fa5a91997d24.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باكستان ترفض الهجمات على السعودية وتؤكد تضامنها الكامل

© Photo / Unsplash/ João Rochaطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2026
© Photo / Unsplash/ João Rocha
تابعنا عبر
أعربت باكستان، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ إزاء الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت الطاقة في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، ليلة أمس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، إن بلاده تأسف للخسائر البشرية التي نجمت عن هذه الهجمات، وتدين الأضرار التي طالت البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى أن حكومة باكستان تتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا.
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2026
فانس: الأهداف العسكرية الأمريكية الرئيسية في إيران قد تحققت
12:30 GMT
وأكد البيان تضامن باكستان الكامل مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في هذا الظرف، معتبرًا أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا خطيرًا لسيادة المملكة ووحدة أراضيها، وتصعيدًا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت باكستان في ختام بيانها تأكيد دعمها الثابت لأمن المملكة العربية السعودية.
وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصدر مطلع على المقترحات، أن باكستان قدمت خطة لوقف إطلاق النار على مرحلتين إلى الولايات المتحدة وإيران.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2026
‏ترامب عن إيران: حضارة بأكملها "ستموت الليلة"
12:09 GMT
وأضاف المصدر ​أن باكستان أعدت إطارا ​لإنهاء الأعمال القتالية، وجرى تسليمه لإيران والولايات المتحدة ​خلال الليل، موضحًا ​أنه يقوم على نهج من ‌مرحلتين، ⁠ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار تعقبه اتفاقية شاملة.
بدوره، نقل موقع أمريكي، اليوم الثلاثاء، عن مصادر، قولها إن مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وإيران والوسطاء بشأن شروط وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما.
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت أمريكا وإسرائيل غارات جوية على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن غارات على أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وأدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، كما أثر على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала