تصويت… برأيك ما السيناريو الأقرب لتطور الأحداث مع انتهاء مهلة ترامب لإيران؟
تصويت… برأيك ما السيناريو الأقرب لتطور الأحداث مع انتهاء مهلة ترامب لإيران؟
سبوتنيك عربي
مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، تتجه الأنظار إلى مسار التطورات المحتملة في واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا على الساحة... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T09:39+0000
2026-04-07T09:39+0000
2026-04-07T09:39+0000
ترامب: المفاوضون الإيرانيون يرغبون في إبرام اتفاقطهران توجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعد إعلان ترامب تسليح جماعات معارضة داخل إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب, مهلة, استطلاعات الرأي, опросы
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب, مهلة, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت… برأيك ما السيناريو الأقرب لتطور الأحداث مع انتهاء مهلة ترامب لإيران؟
مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، تتجه الأنظار إلى مسار التطورات المحتملة في واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا على الساحة الدولية، فالتصعيد اللفظي المتبادل، إلى جانب التحركات العسكرية في المنطقة، يعكس حالة من الترقب الحذر، حيث تبدو جميع الأطراف أمام مفترق طرق بين المواجهة المباشرة أو العودة إلى طاولة المفاوضات.
ويرى خبراء أن خيار التصعيد العسكري الأمريكي المباشر لا يزال قائمًا، خاصة في ظل الضغوط الداخلية والخارجية التي قد تدفع واشنطن لإظهار موقف حازم، غير أن هذا السيناريو يحمل في طياته مخاطر توسع رقعة الصراع إقليميًا، ويفتح الباب أمام مواجهات متعددة الأطراف ويهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية، ما يجعل كلفته السياسية والاقتصادية مرتفعة.
في المقابل، يرجح خبراء اَخرون احتمالات التوصل إلى اتفاق أو تهدئة مؤقتة كخيار براغماتي تسعى الأطراف من خلاله إلى كسب الوقت وتخفيف حدة التوتر، خاصة في ظل وساطات دولية وضغوط لتجنب الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.
وبين الرأيين، يبقى سيناريو تمديد المهلة وتأجيل القرار مطروحًا بقوة، كحل وسط يسمح بإعادة ترتيب الأوراق وفتح قنوات تفاوض غير معلنة، في انتظار تبلور مواقف أكثر وضوحًا في المرحلة المقبلة.
برأيك ما السيناريو الأقرب لتطور الأحداث مع انتهاء مهلة ترامب لإيران؟