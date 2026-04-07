ديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي يطرحون مشروع قرار لعزل ترامب يتضمن 13 بندا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
ديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي يطرحون مشروع قرار لعزل ترامب يتضمن 13 بندا
سبوتنيك عربي
طرح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار لعزل الرئيس دونالد ترامب، يتضمن 13 بندًا تتعلق بما وصفوه بـ"جرائم كبرى وجنح". 07.04.2026, سبوتنيك عربي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس النواب الأمريكي
مشروع قرار
عزل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/05/1112302287_0:0:1032:580_1920x0_80_0_0_106e19d701bae453c160297d4289cb3b.jpg
طرح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار لعزل الرئيس دونالد ترامب، يتضمن 13 بندًا تتعلق بما وصفوه بـ"جرائم كبرى وجنح".
وجاء في نص الوثيقة أنها تتضمن "قرارا لعزل دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ارتكابه جرائم كبرى وسوء سلوك".

ويتهم المشروع ترامب "ببدء حروب وعمليات قتل وارتكاب جرائم حرب وأعمال قرصنة في أعالي البحار"، كما يشير إلى أنه "بدأ بشكل غير دستوري حربا بصفته طرفا مباشرا أو غير مباشر ضد إيران واليمن ولبنان وسوريا ونيجيريا وقطاع غزة، دون الحصول على التفويض اللازم من الكونغرس".

صورة أخرى للتلميذات من داخل حرم مدرسة ميناب. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2026
الخارجية الإيرانية: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"
1 أبريل, 17:24 GMT
كما تضمن الاتهام تهديده باستخدام القوة العسكرية ضد بنما وكولومبيا وكوبا وغرينلاند، إلى جانب اتهامات بعسكرة أجهزة إنفاذ القانون داخل البلاد، واحتجاز وترحيل أشخاص بشكل غير دستوري، والانتقام من حرية التعبير أو الانتماء، وتقويض سيادة القانون، وغيرها من المخالفات.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير أمريكية، بأن النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي ياسمين أنصاري، أعلنت عزمها تقديم اقتراح لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث، "بسبب الأساليب المستخدمة في إدارة العملية في إيران".
واتهمت أنصاري وزير الحرب بـ"تعريض حياة وصحة أفراد الجيش الأمريكي للخطر وارتكاب جرائم حرب"، وأعلنت أنها "تخطط لبدء إجراءات العزل، الأسبوع المقبل"، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.
