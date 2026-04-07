ديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي يطرحون مشروع قرار لعزل ترامب يتضمن 13 بندا
طرح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار لعزل الرئيس دونالد ترامب، يتضمن 13 بندًا تتعلق بما وصفوه بـ"جرائم كبرى وجنح". 07.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260401/الخارجية-الإيرانية-الهجمات-الأمريكية-الإسرائيلية-ترقى-إلى-مستوى-الإبادة-الجماعية-1112190133.html
طرح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار لعزل الرئيس دونالد ترامب، يتضمن 13 بندًا تتعلق بما وصفوه بـ"جرائم كبرى وجنح".
وجاء في نص الوثيقة أنها تتضمن "قرارا لعزل دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ارتكابه جرائم كبرى وسوء سلوك".
ويتهم المشروع ترامب "ببدء حروب وعمليات قتل وارتكاب جرائم حرب وأعمال قرصنة في أعالي البحار"، كما يشير إلى أنه "بدأ بشكل غير دستوري حربا بصفته طرفا مباشرا أو غير مباشر ضد إيران واليمن ولبنان وسوريا ونيجيريا وقطاع غزة، دون الحصول على التفويض اللازم من الكونغرس".
كما تضمن الاتهام تهديده باستخدام القوة العسكرية ضد بنما وكولومبيا وكوبا وغرينلاند، إلى جانب اتهامات بعسكرة أجهزة إنفاذ القانون داخل البلاد، واحتجاز وترحيل أشخاص بشكل غير دستوري، والانتقام من حرية التعبير أو الانتماء، وتقويض سيادة القانون، وغيرها من المخالفات.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير أمريكية، بأن النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي ياسمين أنصاري، أعلنت عزمها تقديم اقتراح لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث، "بسبب الأساليب المستخدمة في إدارة العملية في إيران".
واتهمت أنصاري وزير الحرب بـ"تعريض حياة وصحة أفراد الجيش الأمريكي للخطر وارتكاب جرائم حرب"، وأعلنت أنها "تخطط لبدء إجراءات العزل، الأسبوع المقبل"، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.