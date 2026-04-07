طلبة تونسيون يحتجون رفضا لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. صور

أثار مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي، أواخر الأسبوع الماضي، الذي يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، موجة استياء واسعة على المستويين... 07.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-07T20:44+0000

وفي تونس، خرج عشرات الطلبة الجامعيين، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، للتنديد بالقانون الجديد، والتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ"تشريع القتل"، إلى جانب تجديد المطالبة بسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.ورفع المحتجون شعارات تعكس تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، و"أدخلوا المساعدات"، "لا لتجويع الأطفال" في إشارة إلى ما يعتبرونه سياسة حصار وتجويع تستهدف المدنيين.موقف رسمي داعم وإدانة برلمانية شديدةويتقاطع هذا الحراك الطلابي مع موقف رسمي تونسي، حيث أدان البرلمان التونسي، في بيان صادر تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، بشدة إقرار هذا القانون، واعتبره "ذا صبغة فاشية وعنصرية"، محذرًا من كونه يمثل "تصعيدًا خطيرًا يستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية".ويأتي هذا الموقف بالتوازي مع تحركات داخل المجلس، حيث وقع عدد من النواب على عريضة تطالب باستئناف جلسات المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع، الذي ظل معلقًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023."لا للإعدام"... صوت الطلبة يتصاعدفي هذا السياق، قال الطالب في الاتحاد العام لطلبة تونس، محمد أمين القطايفي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن الطلبة التونسيين "يرفضون بشكل قاطع تمرير أي قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا نحو تصعيد التحركات، قد يصل إلى حد الاعتصام أمام السفارة الأمريكية في العاصمة، في حال عدم التراجع عن هذا القرار.وأشار القطايفي إلى أن توقيت طرح القانون يتزامن مع إجراءات ميدانية أخرى، من بينها إغلاق المسجد الأقصى منذ أواخر فبراير/شباط الماضي، معتبرًا أن ذلك "محاولة لصرف الأنظار عن مخططات أوسع".كما شدد على أن الاتحاد العام لطلبة تونس كان من أوائل الداعين إلى التظاهر دعمًا للفلسطينيين، مؤكدًا استمرار التحركات إلى حين "إسقاط هذا القانون والدفاع عن حقوق الأسرى".وفي سياق متصل، لفت إلى أن "نحو 85 طفلًا قضوا جوعًا في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "نتيجة مباشرة لسياسات التجويع التي تُمارس في سياق الحرب".انتهاك صارخ لحقوق الأسرى من جانبها، اعتبرت الأستاذة، لطيفة حمدي، وهي مدرسة، شاركت في الوقفة الاحتجاجية، أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل "انتهاكًا لأبسط الحقوق الإنسانية المكفولة للأسرى بموجب القانون الدولي".وأضافت أن "الإدانات الدولية الحالية غير كافية"، داعية إلى "بناء ضغط عالمي حقيقي تشارك فيه كل القوى المناهضة للحرب والانتهاكات".دعوات متجددة لتجريم التطبيعوفي السياق ذاته، قال الناشط في لجنة كسر الحصار، جمال البحريني، إن إقرار مثل هذا القانون "يشكل ضربًا لكل المبادئ الإنسانية والقانونية التي تكفل حماية الأسرى".كما اعتبر أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية رئيسية، بوصفها "الداعم الأساسي لإسرائيل سياسيا وعسكريا"، داعيًا إلى تحرك دولي لمحاسبة قادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، في 30 مارس/آذار الماضي، على مشروع قانون ينص على إمكانية الحكم بالإعدام على من يتسبب “عمدا في وفاة شخص بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية المساس بوجود الدولة”، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة.ويأتي هذا التطور في وقت تشير فيه تقديرات حقوقية إلى وجود أكثر من 9500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم نساء وأطفال، في ظل تقارير متواترة عن تعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي، في خرق واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني.وفي تونس، تعود مسألة تجريم التطبيع إلى الواجهة مجددًا، حيث كانت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان قد شرعت، منذ أغسطس/آب 2023، في دراسة مقترح قانون بهذا الخصوص، في سياق تاريخي من المقاطعة الرسمية لإسرائيل منذ عام 1948، وإن اختلفت درجات تطبيقها بين الدول العربية.

سبوتنيك عربي

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

