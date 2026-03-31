ليبيا تدين مصادقة إسرائيل على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية بشدة مصادقة ما يُعرف بـ"الكنيست الإسرائيلي" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أن...

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الإجراء لا يندرج فقط ضمن إطار التصعيد السياسي، بل يشكل سابقة خطيرة تهدد أسس العدالة الدولية، وتعرض حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية لخطر جسيم.كما شددت على أن هذه الخطوة تقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل، وتفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفي ختام البيان، جددت ليبيا موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وتمسكها بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن "مشروع القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في ظروف محددة".وأعربت الرئاسة الفلسطينية، أمس الإثنين، عن رفضها وإدانتها الشديدة لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال، معتبرةً أن هذا القانون يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.وأكدت في بيان لها، أن القانون يتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، لما تنص عليه من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، إضافة إلى مخالفته لـلعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.واعتبرت أن إقرار هذا التشريع يُعد "جريمة حرب" بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن سلسلة من السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

