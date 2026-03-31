مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ "سبوتنيك" على قانون إعدام الأسرى وعن التحركات الرسمية لمواجهته

أدان الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. 31.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-31T13:28+0000

وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن القانون يبرهن على إجرام الاحتلال وساديته، ويثبت كونه كيانًا إرهابيًا لا يؤمن إلا بالعنف والعدوان، مشددًا على أن هذا التشريع يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حقوق الإنسان الفلسطيني، وتحديًا لإرادة معظم دول العالم التي ترفض هذا السلوك الإجرامي الصادر عن الاحتلال.وأضاف الهباش أن هذا القانون يمثل ثورة خطيرة تستهدف حياة وسلامة الأسرى الفلسطينيين، الذين تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية أسرى الحرب، مشددًا على أن هؤلاء المعتقلين هم أسرى حرب وليسوا مجرمين، كونهم وقعوا في الأسر وهم يدافعون عن حريتهم وحرية شعبهم، ولذلك يجب حمايتهم بموجب الاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص صراحة على توفير الحماية اللازمة للأسرى.وأوضح أن هذا القانون إلى جانب الإجراءات الأخرى المتمثلة في استمرار إغلاق المقدسات الدينية كالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، والعدوان المتواصل على حقوق الشعب الفلسطيني، قد يؤدي إلى نشوب حرب دينية تحرق الأخضر واليابس في المنطقة والعالم أجمع.وفيما يتعلق بالتحركات الفلسطينية المواجهة لهذا القانون، كشف الهباش عن تحركات فلسطينية رسمية بدأت بالفعل لمواجهة القانون، مؤكدًا إجراء اتصالات مكثفة مع كافة الجهات ذات العلاقة على مستوى العالم بهدف إجبار إسرائيل على التراجع عن سلوكها الإجرامي، مضيفا أن القيادة الفلسطينية ستسلك كل السبل الممكنة التي كفلها القانون الدولي للدفاع عن الشعب والأسرى، ومواجهة كافة الإجراءات غير الشرعية وغير القانونية التي يصدرها الاحتلال الإسرائيلي.وأقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الإثنين، مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن "مشروع القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في ظروف محددة".وأعربت الرئاسة الفلسطينية، الإثنين، عن رفضها وإدانتها الشديدة لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال، معتبرةً أن هذا القانون يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.وأكدت في بيان لها، أن القانون يتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، لما تنص عليه من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، إضافة إلى مخالفته لـلعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.واعتبرت أن إقرار هذا التشريع يُعد "جريمة حرب" بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن سلسلة من السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

