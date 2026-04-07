ترامب يوافق على تعليق الهجوم على إيران لمدة أسبوعين
عراقجي: المرور الآمن من مضيق هرمز متاح لمدة أسبوعين بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات نحو خفض التصعيد، في حال توقف الهجمات ضدها، مؤكداً أن القوات المسلحة... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال عراقجي، في بيان: "رداً على الطلب الأخوي من رئيس الوزراء شريف في تغريدته، وبالنظر إلى طلب الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات بناءً على اقتراحها المكون من 15 نقطة، وكذلك إعلان رئيس الولايات المتحدة بقبول الإطار العام للاقتراح الإيراني المكون من 10 نقاط كأساس للمفاوضات، أعلن باسم مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني ما يلي:إذا تم وقف الهجمات ضد إيران، فإن قواتنا المسلحة القوية ستوقف عملياتها الدفاعية. ولمدة أسبوعين، سيصبح المرور الآمن عبر مضيق هرمز ممكناً من خلال التنسيق مع قواتنا المسلحة، مع مراعاة الاعتبارات الفنية والقيود التقنية".وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.وأشار ترامب إلى تلقي مقترح من عشر نقاط من الجانب الإيراني، معتبرًا أنه يشكل "أساسًا قابلًا للتفاوض"، لافتًا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن معظم نقاط الخلاف السابقة بين الولايات المتحدة وإيران، على حد تعبيره.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
23:20 GMT 07.04.2026 (تم التحديث: 23:33 GMT 07.04.2026)
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات نحو خفض التصعيد، في حال توقف الهجمات ضدها، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية ستوقف عملياتها الدفاعية وفقاً لذلك، والسماح لمدة أسبوعين، بمرور آمن عبر مضيق هرمز.
وقال عراقجي، في بيان: "رداً على الطلب الأخوي من رئيس الوزراء شريف في تغريدته، وبالنظر إلى طلب الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات بناءً على اقتراحها المكون من 15 نقطة، وكذلك إعلان رئيس الولايات المتحدة بقبول الإطار العام للاقتراح الإيراني المكون من 10 نقاط كأساس للمفاوضات، أعلن باسم مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني ما يلي:إذا تم وقف الهجمات ضد إيران، فإن قواتنا المسلحة القوية ستوقف عملياتها الدفاعية. ولمدة أسبوعين، سيصبح المرور الآمن عبر مضيق هرمز ممكناً من خلال التنسيق مع قواتنا المسلحة، مع مراعاة الاعتبارات الفنية والقيود التقنية".
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ“تجاوز جميع الأهداف العسكرية”، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشار ترامب إلى تلقي مقترح من عشر نقاط من الجانب الإيراني، معتبرًا أنه يشكل “أساسًا قابلًا للتفاوض”، لافتًا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن معظم نقاط الخلاف السابقة بين الولايات المتحدة وإيران، على حد تعبيره.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
