البيت الأبيض يعلن عن تخطيط الولايات المتحدة لبناء 10 مفاعلات نووية صغيرة في المجر
سبوتنيك عربي
أعلنت الإدارة الأمريكية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المجرية بشأن تصميم وبناء محتمل لما يصل إلى 10 مفاعلات نووية أمريكية صغيرة بتكلفة إجمالية قد تصل إلى 20... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-08T17:26+0000
https://sarabic.ae/20260408/بزشكيان-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-أحد-شروط-إيران-لإنهاء-الصراع-في-الشرق-الأوسط--1112398258.html
أعلنت الإدارة الأمريكية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المجرية بشأن تصميم وبناء محتمل لما يصل إلى 10 مفاعلات نووية أمريكية صغيرة بتكلفة إجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الأربعاء: "في إطار الاتفاق الحكومي المشترك بشأن الطاقة النووية المدنية، تدعم الولايات المتحدة إجراء أعمال التصميم الهندسي الأولي للمساعدة في نشر مفاعلات أمريكية صغيرة جديدة في المجر، وتمهّد هذه الدراسة الطريق أمام المجر لشراء وبناء ما يصل إلى 10 مفاعلات أمريكية صغيرة، بإجمالي قيمة محتملة تبلغ 20 مليار دولار".
وفي وقت سابق، أعلن مكتب جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أن "المجر تعتزم شراء منظومات إطلاق صاروخية أمريكية من طراز "هيمارس" بقيمة 700 مليون دولار، ودمجها ضمن تخطيطها الدفاعي".
وصرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم أمس الثلاثاء، بأن المجر والولايات المتحدة "أكدتا المستوى الإستراتيجي للتعاون بينهما في مجالي الدفاع والصناعات الفضائية".
وقال أوربان، في مؤتمر صحفي مع دي فانس: "عززنا اليوم تعاوننا، الذي بلغ مستوى إستراتيجيًا، في مجالي الصناعات الفضائية والدفاع".
وأضاف أوربان أن حجم التبادل التجاري بين المجر والولايات المتحدة ارتفع بنسبة 50% في عام 2026.