البيت الأبيض يعلن عن تخطيط الولايات المتحدة لبناء 10 مفاعلات نووية صغيرة في المجر

سبوتنيك عربي

أعلنت الإدارة الأمريكية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المجرية بشأن تصميم وبناء محتمل لما يصل إلى 10 مفاعلات نووية أمريكية صغيرة بتكلفة إجمالية قد تصل إلى 20... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T17:26+0000

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الأربعاء: "في إطار الاتفاق الحكومي المشترك بشأن الطاقة النووية المدنية، تدعم الولايات المتحدة إجراء أعمال التصميم الهندسي الأولي للمساعدة في نشر مفاعلات أمريكية صغيرة جديدة في المجر، وتمهّد هذه الدراسة الطريق أمام المجر لشراء وبناء ما يصل إلى 10 مفاعلات أمريكية صغيرة، بإجمالي قيمة محتملة تبلغ 20 مليار دولار".وصرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم أمس الثلاثاء، بأن المجر والولايات المتحدة "أكدتا المستوى الإستراتيجي للتعاون بينهما في مجالي الدفاع والصناعات الفضائية".وأضاف أوربان أن حجم التبادل التجاري بين المجر والولايات المتحدة ارتفع بنسبة 50% في عام 2026.

