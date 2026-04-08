بين القصف والنجاة... سيدة لبنانية تنقذ عشرات القطط من جحيم الحرب

عربي
الكرملين: روسيا ترحب بقرار الولايات المتحدة وإيران عدم المضي في مسار التصعيد العسكري
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260408/بين-القصف-والنجاة-سيدة-لبنانية-تنقذ-عشرات-القطط-من-جحيم-الحرب--1112378754.html
بين القصف والنجاة... سيدة لبنانية تنقذ عشرات القطط من جحيم الحرب
2026-04-08T08:52+0000
2026-04-08T08:55+0000
لبنان
الجنوب اللبناني
الغارات الإسرائيلية
النزوح
الحرب
الموت
إنقاذ قطة
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/07/1112357590_0:1:846:477_1920x0_80_0_0_bbaf768400129e6389ab57c8e61358d6.jpg
من الضاحية الجنوبية لبيروت إلى بشامون، لم تكن رحلة النزوح التي خاضتها عبادي البالغة من العمر 57 عامًا عادية، إذ تحولت إلى عملية إنقاذ شاقة، نقلت خلالها قططها واحدة تلو الأخرى تحت وقع القصف، متحدّية الخوف والفوضى. وتروي عبادي في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، تفاصيل الساعات الأولى لاندلاع القصف، وكيف تحوّلت تلك الليلة إلى اختبار قاسٍ بين الخوف والإصرار، قائلة: "كنت أعتني بأكثر من 70 قطة خلال الحرب الماضية وقبلها وعلى مدى 12 عامًا، وتمكنت من نقلهم جميعًا إلى بشامون". وأضافت: "بعد انتهاء الحرب، عرضت نحو 30 قطة للتبني وتمكنت من تأمين منازل لها، ما خفّف العدد لدي، ومع بداية هذه الحرب، كان لدي نحو 40 قطة". وأردفت: "بدأ القصف ليلًا، وكان من الصعب جدًا نقلهم بسرعة، فقد استيقظت على أصوات الغارات، وخرجت لأجد الشوارع مكتظة بالناس والسيارات، في البداية، لم أعرف ماذا أفعل، فانتظرت قليلًا حتى بزوغ الفجر، رغم التوتر والخوف". ومع أول بزوغ النهار، تروي عبادي: "لم تكن هناك كهرباء أو إنارة في المنطقة، وكان من الصعب أن أنقلهم بمفردي، لكنني شعرت بقوة دفعتني للمحاولة، بدأت بحمل القطط واحدة تلو الأخرى، أضع اثنتين في كل مرة، وأنقلها عبر الدرج إلى السيارة، من دون أقفاص أو تجهيزات". وأوضحت أنها "تمكنت من نقل 33 قطة في الدفعة الأولى إلى بشامون، حيث وضعتها داخل المنزل الذي تقيم فيها حاليا، قبل أن تعود مجددًا إلى الضاحية رغم تصاعد القصف". وأشارت عبادي إلى أن القصف كان عنيفًا خلال محاولتها الثانية، قائلة: "تعرض الحي لغارة قوية أدت إلى تحطم الزجاج، فخشيت من ضربة جديدة، فقررت المغادرة فورًا، وضعت القطط في صناديق مخصصة، وأخذت معي بعض الطعام والرمل، وغادرت سريعًا". ورغم النزوح، لا تزال التحديات مستمرة، في ظل غياب مصدر دخل ثابت، وتختم عبادي حديثها: "كنت أعتمد على عملي لتأمين احتياجاتهم، أما اليوم فأنا بلا عمل، هناك من يساعد، لكن الحاجة كبيرة، هذه أرواح، ومن يستطيع المساعدة لا يجب أن يقصّر، آمل أن أتمكن من العودة إلى منزلي واستئناف عملي من جديد".
لبنان
الجنوب اللبناني
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/07/1112357590_105:0:741:477_1920x0_80_0_0_2b132de1dbe4f0637a47e69529e6d473.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, الجنوب اللبناني, الغارات الإسرائيلية, النزوح, الحرب, الموت, إنقاذ قطة, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, الجنوب اللبناني, الغارات الإسرائيلية, النزوح, الحرب, الموت, إنقاذ قطة, تقارير سبوتنيك, حصري

بين القصف والنجاة... سيدة لبنانية تنقذ عشرات القطط من جحيم الحرب

08:52 GMT 08.04.2026 (تم التحديث: 08:55 GMT 08.04.2026)
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
في زمن الحرب يفرّ الناس من الموت بحثًا عن النجاة، اختارت السيدة اللبنانية ديانا عبادي، أن تسير في الاتجاه المعاكس، لا لتنجو وحدها، بل لتحمل معها عشرات الأرواح التي لا صوت لها، بعيدًا عن جحيم الحرب.
من الضاحية الجنوبية لبيروت إلى بشامون، لم تكن رحلة النزوح التي خاضتها عبادي البالغة من العمر 57 عامًا عادية، إذ تحولت إلى عملية إنقاذ شاقة، نقلت خلالها قططها واحدة تلو الأخرى تحت وقع القصف، متحدّية الخوف والفوضى.

اليوم، تعيش عبادي، نازحة مع نحو 40 قطة، بعدما كرّست سنوات طويلة لرعايتها، في قصة تختلط فيها إنسانية الفرد بقسوة الحرب.

وتروي عبادي في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، تفاصيل الساعات الأولى لاندلاع القصف، وكيف تحوّلت تلك الليلة إلى اختبار قاسٍ بين الخوف والإصرار، قائلة: "كنت أعتني بأكثر من 70 قطة خلال الحرب الماضية وقبلها وعلى مدى 12 عامًا، وتمكنت من نقلهم جميعًا إلى بشامون".
وأضافت: "بعد انتهاء الحرب، عرضت نحو 30 قطة للتبني وتمكنت من تأمين منازل لها، ما خفّف العدد لدي، ومع بداية هذه الحرب، كان لدي نحو 40 قطة".
وأردفت: "بدأ القصف ليلًا، وكان من الصعب جدًا نقلهم بسرعة، فقد استيقظت على أصوات الغارات، وخرجت لأجد الشوارع مكتظة بالناس والسيارات، في البداية، لم أعرف ماذا أفعل، فانتظرت قليلًا حتى بزوغ الفجر، رغم التوتر والخوف".
ومع أول بزوغ النهار، تروي عبادي: "لم تكن هناك كهرباء أو إنارة في المنطقة، وكان من الصعب أن أنقلهم بمفردي، لكنني شعرت بقوة دفعتني للمحاولة، بدأت بحمل القطط واحدة تلو الأخرى، أضع اثنتين في كل مرة، وأنقلها عبر الدرج إلى السيارة، من دون أقفاص أو تجهيزات".
وأوضحت أنها "تمكنت من نقل 33 قطة في الدفعة الأولى إلى بشامون، حيث وضعتها داخل المنزل الذي تقيم فيها حاليا، قبل أن تعود مجددًا إلى الضاحية رغم تصاعد القصف".

وتابعت: "تبقّت 7 قطط تعاني أوضاعًا خاصة، منها حالات شلل وعمى، ولا يمكنها التكيف مع غيرها، لم أستطع تركها، فقررت العودة من أجلها رغم المخاطر، ودخلت المنطقة على مسؤوليتي".

وأشارت عبادي إلى أن القصف كان عنيفًا خلال محاولتها الثانية، قائلة: "تعرض الحي لغارة قوية أدت إلى تحطم الزجاج، فخشيت من ضربة جديدة، فقررت المغادرة فورًا، وضعت القطط في صناديق مخصصة، وأخذت معي بعض الطعام والرمل، وغادرت سريعًا".
بالنسبة لعبادي، لم يكن ما قامت به خيارًا، بل التزامًا إنسانيًا، إذ تقول: "البعض طلب مني تركهم، لكن هذه الكائنات مثل الأطفال في المنزل، أنا لا أملك أولادا، وأعتبرهم عائلتي، لا يمكن أن أهرب وأتركهم خلفي"، وأضافت: "إما أن ننجو معًا أو نبقى معًا، الحمد لله تمكنت من إنقاذهم، حتى أنني لم آخذ معي أي من أغراضي الشخصية".
ورغم النزوح، لا تزال التحديات مستمرة، في ظل غياب مصدر دخل ثابت، وتختم عبادي حديثها: "كنت أعتمد على عملي لتأمين احتياجاتهم، أما اليوم فأنا بلا عمل، هناك من يساعد، لكن الحاجة كبيرة، هذه أرواح، ومن يستطيع المساعدة لا يجب أن يقصّر، آمل أن أتمكن من العودة إلى منزلي واستئناف عملي من جديد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала