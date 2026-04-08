خبير مصري لـ "سبوتنيك": أوروبا تسابق الزمن لتطوير الأسلحة النووية وتسعى لإنشاء قيادة نووية مستقلة

أكد الدكتور مختار غباشي، الخبير السياسي المصري، والأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، صحة التقارير التي تتحدث عن بدء العمل داخل الاتحاد الأوروبي... 08.04.2026

2026-04-08T13:39+0000

وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن إرهاصات وتبعات الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني، أسهمت في خلق فجوة عميقة بين الولايات المتحدة وحلف الناتو من جهة ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، وهو ما اتضح من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الناتو بالنمر من ورق وسخر خلالها من الزعماء الأوروبيين، بالإضافة إلى امتناع دول القارة عن مشاركة واشنطن في صراعاتها العسكرية مع إيران، وهو ما عزز من حالة الغضب المتبادل والدفع نحو الاستقلالية.وشدد على أن فكرة الاعتماد على الذات في الدفاع ومصادر القوة باتت المحرك الأساسي لسياسات حلف الناتو والاتحاد الأوروبي حاليًا، مؤكداً أنه مع انتهاء المواجهة الإيرانية الأمريكية مؤقتا، قد يشهد العالم سباقا جديدا في التسلح النووي وتطويره من قبل الدول التي تمتلك هذه الآلية، وعلى رأسها إنجلترا وفرنسا.وذكر غباشي أن هذا المسار ليس وليد اللحظة بل يدور في أروقة صنع القرار الأوروبي منذ سنوات، إلا أنه اتخذ طابع الجدية في ظل الصراعات الراهنة، مختتما حديثه بأن الحرب مع إيران أفرزت واقعا دوليا جديدا لن تكون فيه واشنطن منفردة بالريادة، حيث أصبح استقلال الدول على المحك وبات الجميع يبحث عن الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المقدرات الخاصة سواء في إطار جماعي أو فردي.وأعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن قيادة الاتحاد الأوروبي بدأت العمل سرًا على تطوير قدراتها الخاصة في إنتاج الأسلحة النووية.وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان: "في الممرات التي لا نهاية لها لمقر الاتحاد الأوروبي، بدأوا بالفعل العمل سراً على مسألة إنشاء قدرتهم الخاصة على إنتاج الأسلحة النووية، وبطبيعة الحال، كما يدعي الاتحاد الأوروبي، فقط لردع التهديد الروسي الوهمي".وأشار الجهاز إلى أنه بهذه الطريقة، وصلت قيادة الاتحاد الأوروبي وعدد من دوله الرائدة مرة أخرى إلى "الحضيض" في جنونها وعدم مسؤوليتها السياسية، الناجم عن رهاب روسيا المرضي.وأضاف: "لصرف انتباه الرأي العام الدولي والأوروبي، تُظهر بروكسل التزامها بمسارها التقليدي، والذي يتضمن الاعتماد على "المظلة النووية" الأمريكية، ويأمل قادة الاتحاد الأوروبي أن يمنحهم ذلك الوقت لتطوير قاعدة صناعية خاصة بهم للأسلحة النووية سراً، فضلاً عن تهيئة الرأي العام لقرار سياسي يتعلق باقتناء الأسلحة النووية".أكد جهاز الاستخبارات أن "رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والشركة اتفقتا في المرحلة الأولى على ضمان أقصى درجات السرية فيما يتعلق بهذه الاستعدادات".وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه القدرة على إزالة الوقود النووي المستهلك من مرافق التخزين بشكل غير مصرح به من أجل الحصول على البلوتونيوم لإنتاج الأسلحة النووية.وتابع بيان الجهاز: "تستند خطط الاتحاد الأوروبي إلى أساس صناعي وتقني متين. ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك وبلجيكا وهولندا والسويد وإسبانيا تمتلك بالفعل خبرة كبيرة في تطوير مكونات فردية للأسلحة النووية".أوضح جهاز الاستخبارات الخارجية أن هذه الدول تمتلك القدرات الصناعية المدنية والعسكرية اللازمة لإنتاج مكوناتها، مضيفا: "تُخزَّن كميات كبيرة من الوقود النووي المشعّ من وحدات محطات الطاقة النووية المُخرَجة من الخدمة على أراضيها، وهناك احتمال لإخراجها من المخازن دون تصريح لفصل البلوتونيوم لاحقًا، وهو ما يكفي لصنع قنبلة ذرية".وقال: "المتخصصون الألمان قادرون على الحصول سرا على ما يكفي من البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة لجهاز متفجر نووي واحد في الغرف الساخنة لمختبرات الأبحاث في كارلسروه ودريسدن وإرلانجن وجيرمليش في غضون شهر تقريبا، واليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة في منشأة جروناو للتخصيب في غضون أسبوع".وأشار إلى أن المملكة المتحدة وفرنسا تعتزمان مواصلة تعزيز التنسيق بين عقيدتيهما النوويتين الوطنيتين.وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "يتم اقتراح وضع عقيدة ردع نووي أوروبية شاملة، تستند إلى القدرات العسكرية والتقنية الفرنسية والبريطانية، فضلاً عن الإسهامات المالية والبنية التحتية من دول الاتحاد الأوروبي غير النووية. وفي الوقت ذاته، سيحتفظ الاتحاد الأوروبي بخيار إنشاء قيادة نووية مستقلة تماماً".وجاء في البيان: "نلفت انتباه الإدارة الأمريكية وقيادات جميع الدول الأخرى إلى ضرورة بذل كل ما في وسعها لمنع الاتحاد الأوروبي من تطوير أسلحته النووية، وما سيترتب على ذلك من جولة جديدة حتمية من سباق التسلح النووي العالمي".

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

