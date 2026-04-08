مقتل 4 أشخاص إثر غارة إسرائيلية على مبنى في منطقة جل البحر جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

قُتل 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر غارة إسرائيلية على منطقة جل البحر جنوبي لبنان، فيما أُصيب عدة أشخاص 52 آخرون في قصف على بلدة شقرا. 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T05:13+0000

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بأن "العدو أغار فجرًا على مبنى في منطقة جل البحر بالقرب من مستشفى حيرام".وأضافت: "أدى الهجوم إلى سقوط 4 شهداء، كما استهدف نقطة تابعة لمسعفي الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة شقرا، ما أدى إلى وقوع إصابات".وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وجاء ذلك على الرغم من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف ، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الماضي، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

