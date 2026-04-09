"لفرض السيطرة الميدانية"... الجيش الإسرائيلي يعلن سبب توسيع عملياته البرية جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، توسيع عملياته البرية جنوبي لبنان، لـ"فرض السيطرة الميدانية"، وفق تعبيره. 09.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-09T07:02+0000
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، توسيع عملياته البرية جنوبي لبنان، لـ"فرض السيطرة الميدانية"، وفق تعبيره.
ونشر الجيش بيانا له، صباح اليوم الخميس، أوضح من خلاله أن قواته العسكرية "قامت الأسبوع الماضي، بتوسيع عملياتها البرية جنوبي لبنان لفرض السيطرة الميدانية هناك".
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بنى تحتية لـ"حزب الله" اللبناني وتحييد العشرات من عناصره وضبط أسلحة وعبوات ناسفة، على حد قوله.
وقال في بيانه إن "مقاتلي لواء المظليين العاملين تحت قيادة الفرقة 98، وسّعوا خلال الأسبوع الماضي النشاط الأرضي المركّز على أهداف إضافية في جنوب لبنان".
ويوم أمس الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت يوم أمس فقط، وجاء في بيان لها: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا
و1165 جريحا".
وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطاً شديداً على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.
وطالبت السلطات اللبنانية إخلاء شوارع بيروت بشكل فوري، فيما قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام
، إن "إسرائيل تقصف أحياء سكنية مكتظة في بيروت".
من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، استئنافه العمليات القتالية ضد إسرائيل بعد التزامه وقف إطلاق النار بموجب الهدنة بين إيران والولايات المتحدة، عبر إطلاق صواريخ باتجاه شمالي إسرائيل، مؤكدًا أن "العملية تأتي ردًا على انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار".