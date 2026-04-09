"لفرض السيطرة الميدانية"... الجيش الإسرائيلي يعلن سبب توسيع عملياته البرية جنوبي لبنان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
"لفرض السيطرة الميدانية"... الجيش الإسرائيلي يعلن سبب توسيع عملياته البرية جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، توسيع عملياته البرية جنوبي لبنان، لـ"فرض السيطرة الميدانية"، وفق تعبيره. 09.04.2026, سبوتنيك عربي
ونشر الجيش بيانا له، صباح اليوم الخميس، أوضح من خلاله أن قواته العسكرية "قامت الأسبوع الماضي، بتوسيع عملياتها البرية جنوبي لبنان لفرض السيطرة الميدانية هناك".وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بنى تحتية لـ"حزب الله" اللبناني وتحييد العشرات من عناصره وضبط أسلحة وعبوات ناسفة، على حد قوله.وقال في بيانه إن "مقاتلي لواء المظليين العاملين تحت قيادة الفرقة 98، وسّعوا خلال الأسبوع الماضي النشاط الأرضي المركّز على أهداف إضافية في جنوب لبنان".وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطاً شديداً على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.وطالبت السلطات اللبنانية إخلاء شوارع بيروت بشكل فوري، فيما قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن "إسرائيل تقصف أحياء سكنية مكتظة في بيروت".من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، استئنافه العمليات القتالية ضد إسرائيل بعد التزامه وقف إطلاق النار بموجب الهدنة بين إيران والولايات المتحدة، عبر إطلاق صواريخ باتجاه شمالي إسرائيل، مؤكدًا أن "العملية تأتي ردًا على انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار".
"لفرض السيطرة الميدانية"... الجيش الإسرائيلي يعلن سبب توسيع عملياته البرية جنوبي لبنان

07:02 GMT 09.04.2026 (تم التحديث: 07:06 GMT 09.04.2026)
© AP Photo / Leo Correaتمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، توسيع عملياته البرية جنوبي لبنان، لـ"فرض السيطرة الميدانية"، وفق تعبيره.
ونشر الجيش بيانا له، صباح اليوم الخميس، أوضح من خلاله أن قواته العسكرية "قامت الأسبوع الماضي، بتوسيع عملياتها البرية جنوبي لبنان لفرض السيطرة الميدانية هناك".
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بنى تحتية لـ"حزب الله" اللبناني وتحييد العشرات من عناصره وضبط أسلحة وعبوات ناسفة، على حد قوله.
وقال في بيانه إن "مقاتلي لواء المظليين العاملين تحت قيادة الفرقة 98، وسّعوا خلال الأسبوع الماضي النشاط الأرضي المركّز على أهداف إضافية في جنوب لبنان".
وقوع انفجار في مبنى عقب غارة إسرائيلية، وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
الصليب الأحمر اللبناني لـ"سبوتنيك": لا حصيلة نهائية لضحايا الغارات الإسرائيلية و62 بلاغا عن مفقودين
06:21 GMT
ويوم أمس الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت يوم أمس فقط، وجاء في بيان لها: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا و1165 جريحا".
وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطاً شديداً على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.
وطالبت السلطات اللبنانية إخلاء شوارع بيروت بشكل فوري، فيما قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن "إسرائيل تقصف أحياء سكنية مكتظة في بيروت".
من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، استئنافه العمليات القتالية ضد إسرائيل بعد التزامه وقف إطلاق النار بموجب الهدنة بين إيران والولايات المتحدة، عبر إطلاق صواريخ باتجاه شمالي إسرائيل، مؤكدًا أن "العملية تأتي ردًا على انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار".
