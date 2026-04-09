https://sarabic.ae/20260409/الأمم-المتحدة-الضربات-الإسرائيلية-على-لبنان-تشكل-خطرا-جسيما-على-الهدنة-الأمريكية-الإيرانية-1112408590.html

الأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية على لبنان تشكل خطرا جسيما على الهدنة الأمريكية الإيرانية

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، من أن الضربات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، "تمثّل خطرًا جسيمًا على اتفاق وقف إطلاق النار،... 09.04.2026, سبوتنيك عربي

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أنطونيو غوتيريش

منظمة الأمم المتحدة

أخبار حزب الله

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/19/1111923954_0:13:1961:1116_1920x0_80_0_0_e369db66786db799d55aa928b70ef517.jpg

وأوضح غوتيريش، في بيان رسمي، أن "النشاط العسكري المستمر في لبنان، يشكل تهديدًا كبيرًا لوقف إطلاق النار وللمساعي الدبلوماسية"، مجددًا دعوته لجميع الأطراف إلى "وقف الأعمال العدائية بشكل فوري".كما أدان غوتيريش، بشدة سقوط ضحايا مدنيين، معربًا عن قلقه البالغ إزاء تزايد أعداد القتلى والجرحى، في ظل التصعيد المستمر.وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع"، مشددًا على ضرورة اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية كسبيل وحيد لاحتواء الأزمة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطاً شديداً على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.وطالبت السلطات اللبنانية إخلاء شوارع بيروت بشكل فوري، فيما قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن "إسرائيل تقصف أحياء سكنية مكتظة في بيروت".من جانبه، لم يعلن "حزب الله" عن أي عمليات عسكرية ضد إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار، الذي يستمر لأسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر يوم أمس الأربعاء.عراقجي: العالم يشهد المجازر في لبنان والكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة"حزب الله" حول الضربات الإسرائيلية على لبنان: محاولة يائسة للانتقام من المدنيينالصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 230 طفلا وإصابة 1800 آخرين منذ بدء العدوان على إيران

https://sarabic.ae/20260409/حزب-الله-يعلن-قصف-شمال-إسرائيل-ويؤكد-استمرار-الرد-على-خروقات-وقف-إطلاق-النار-1112406367.html

https://sarabic.ae/20260409/رئيس-البرلمان-الإيراني-تم-انتهاك-3-بنود-من-مقترح-وقف-إطلاق-النار-قبل-بدء-المفاوضات-1112407297.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

