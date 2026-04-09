"حزب الله" يعلن قصف شمالي إسرائيل ويؤكد استمرار الرد على خروقات وقف إطلاق النار

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، إطلاق صواريخ باتجاه شمالي إسرائيل، مؤكدًا أن "العملية تأتي ردًا على انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار".

2026-04-09T05:26+0000

وأوضح الحزب، في بيان له، أن "مقاتليه استهدفوا مستوطنة المنارة برشقة صاروخية"، مشيرًا إلى أن "الهجوم يأتي دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على خرق الاتفاق من قبل الجانب الإسرائيلي"، رغم التزامه السابق بالتهدئة.وأكد الحزب أن عملياته العسكرية "ستتواصل"، مشددًا على أن "الرد سيستمر إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان"، على حد قوله.وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بسقوط عدد من الجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث أصابت الغارة بناء سكنيًا.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "الهجوم استهدف منصة صواريخ تابعة لـ"حزب الله" كانت معدّة للإطلاق من داخل بيروت"، مشيرًا إلى أنه تم كذلك "استهداف برج سكني يُستخدم من قبل الحزب"، على حد قوله.وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطاً شديداً على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.وطالبت السلطات اللبنانية إخلاء شوارع بيروت بشكل فوري، فيما قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن "إسرائيل تقصف أحياء سكنية مكتظة في بيروت".عراقجي: العالم يشهد المجازر في لبنان والكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة"حزب الله" حول الضربات الإسرائيلية على لبنان: محاولة يائسة للانتقام من المدنيينالصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 230 طفلا وإصابة 1800 آخرين منذ بدء العدوان على إيران

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

