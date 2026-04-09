الحوثي: منعنا استخدام إسرائيل وأمريكا البحر الأحمر في الهجمات ضد إيران

أكد قائد حركة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، أن جماعته منعت القوات الإسرائيلية والأمريكية من استخدام البحر الأحمر في تنفيذ أعمال عدائية ضد إيران، في... 09.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-09T14:42+0000

وقال الحوثي، في كلمة ألقاها اليوم الخميس، إن الحركة "منعت العدو الإسرائيلي والأمريكي من استخدام البحر الأحمر في الأعمال العدائية ضد إيران"، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن مواقف داعمة لطهران في مواجهة الضغوط.وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز شكّل أحد أبرز الخطوات التي اتخذتها إيران لممارسة الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها، معتبرًا أن هذه الخطوة كان لها تأثير كبير في مسار المواجهة.وأشار إلى أن الهجمات التي نُفذت استهدفت مواقع إسرائيلية وقواعد أمريكية في المنطقة، مؤكدًا أنها جاءت بزخم غير مسبوق مقارنة بما واجهه الطرفان في السابق.وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أعلن، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

