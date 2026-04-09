توقف العمليات التشغيلية في عدد من منشآت الطاقة السعودية بسبب استهدافات

عربي
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260409/توقف-العمليات-التشغيلية-في-عدد-من-منشآت-الطاقة-السعودية-بسبب-استهدافات-1112433572.html
توقف العمليات التشغيلية في عدد من منشآت الطاقة السعودية بسبب استهدافات
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الخميس، تعرض عدد من منشآت الطاقة الحيوية في المملكة لهجمات متفرقة خلال الفترة الأخيرة، ما أسفر عن تعطل جزئي في... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-09T19:11+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102200906_0:0:1635:921_1920x0_80_0_0_1d8f93cc61ba51f33d5cf75704f02aec.jpg
وأوضح المصدر أن الاستهدافات طالت مرافق إنتاج البترول والغاز، والنقل والتكرير، إضافة إلى منشآت البتروكيميائيات وقطاع الكهرباء في كل من الرياض والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية، مشيرًا إلى مقتل أحد منسوبي الأمن الصناعي وإصابة سبعة آخرين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأشار إلى أن الهجمات شملت محطة ضخ على خط أنابيب شرق–غرب، ما أدى إلى فقدان نحو 700 ألف برميل يوميًا من كميات الضخ عبر الخط، الذي يُعد مسارًا رئيسيًا لإمداد الأسواق العالمية. وامتدت الأضرار إلى مرافق التكرير، بما في ذلك منشآت ساتورب في الجبيل، ومصفاة رأس تنورة، ومصفاة سامرف في ينبع، ومصفاة الرياض، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات المنتجات المكررة. وفي السياق ذاته، اندلعت حرائق في مرافق المعالجة بالجعيمة، مما أثر على صادرات سوائل الغاز البترولي وسوائل الغاز الطبيعي. وحذر المصدر من أن استمرار هذه الاستهدافات قد يؤدي إلى تفاقم نقص الإمدادات وإبطاء جهود استعادتها، بما يهدد أمن الطاقة للدول المستفيدة ويزيد من تقلبات أسواق النفط، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل تراجع المخزونات التشغيلية والاحتياطية العالمية.ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102200906_0:0:1453:1090_1920x0_80_0_0_250a14cd9af0e256179232d4b53c49a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم

© Photo / Unsplash/ ekrem osmanogluالرياض، المملكة العربية السعودية
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
© Photo / Unsplash/ ekrem osmanoglu
تابعنا عبر
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الخميس، تعرض عدد من منشآت الطاقة الحيوية في المملكة لهجمات متفرقة خلال الفترة الأخيرة، ما أسفر عن تعطل جزئي في العمليات التشغيلية بعدة مرافق رئيسية، إلى جانب خسائر بشرية.
وأوضح المصدر أن الاستهدافات طالت مرافق إنتاج البترول والغاز، والنقل والتكرير، إضافة إلى منشآت البتروكيميائيات وقطاع الكهرباء في كل من الرياض والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية، مشيرًا إلى مقتل أحد منسوبي الأمن الصناعي وإصابة سبعة آخرين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
مجتبي خامنئي المرشد الأعلى الجديد في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
خامنئي: إيران لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها
18:13 GMT
وأشار إلى أن الهجمات شملت محطة ضخ على خط أنابيب شرق–غرب، ما أدى إلى فقدان نحو 700 ألف برميل يوميًا من كميات الضخ عبر الخط، الذي يُعد مسارًا رئيسيًا لإمداد الأسواق العالمية.
كما تسببت الاستهدافات في خفض إنتاج معمل منيفة بنحو 300 ألف برميل يوميًا، إضافة إلى تراجع مماثل في إنتاج معمل خريص، ليصل إجمالي الانخفاض في الطاقة الإنتاجية إلى نحو 600 ألف برميل يوميًا.
وامتدت الأضرار إلى مرافق التكرير، بما في ذلك منشآت ساتورب في الجبيل، ومصفاة رأس تنورة، ومصفاة سامرف في ينبع، ومصفاة الرياض، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات المنتجات المكررة.
وفي السياق ذاته، اندلعت حرائق في مرافق المعالجة بالجعيمة، مما أثر على صادرات سوائل الغاز البترولي وسوائل الغاز الطبيعي.
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
الحوثي: منعنا استخدام إسرائيل وأمريكا البحر الأحمر في الهجمات ضد إيران
14:42 GMT
وحذر المصدر من أن استمرار هذه الاستهدافات قد يؤدي إلى تفاقم نقص الإمدادات وإبطاء جهود استعادتها، بما يهدد أمن الطاقة للدول المستفيدة ويزيد من تقلبات أسواق النفط، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل تراجع المخزونات التشغيلية والاحتياطية العالمية.
ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأضاف ترامب أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
قوات بحرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
القيادة المركزية الأمريكية تعلق العمليات الهجومية ضد إيران وتؤكد استمرار الجاهزية
13:52 GMT
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала