توقف العمليات التشغيلية في عدد من منشآت الطاقة السعودية بسبب استهدافات

سبوتنيك عربي

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الخميس، تعرض عدد من منشآت الطاقة الحيوية في المملكة لهجمات متفرقة خلال الفترة الأخيرة، ما أسفر عن تعطل جزئي في... 09.04.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح المصدر أن الاستهدافات طالت مرافق إنتاج البترول والغاز، والنقل والتكرير، إضافة إلى منشآت البتروكيميائيات وقطاع الكهرباء في كل من الرياض والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية، مشيرًا إلى مقتل أحد منسوبي الأمن الصناعي وإصابة سبعة آخرين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأشار إلى أن الهجمات شملت محطة ضخ على خط أنابيب شرق–غرب، ما أدى إلى فقدان نحو 700 ألف برميل يوميًا من كميات الضخ عبر الخط، الذي يُعد مسارًا رئيسيًا لإمداد الأسواق العالمية. وامتدت الأضرار إلى مرافق التكرير، بما في ذلك منشآت ساتورب في الجبيل، ومصفاة رأس تنورة، ومصفاة سامرف في ينبع، ومصفاة الرياض، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات المنتجات المكررة. وفي السياق ذاته، اندلعت حرائق في مرافق المعالجة بالجعيمة، مما أثر على صادرات سوائل الغاز البترولي وسوائل الغاز الطبيعي. وحذر المصدر من أن استمرار هذه الاستهدافات قد يؤدي إلى تفاقم نقص الإمدادات وإبطاء جهود استعادتها، بما يهدد أمن الطاقة للدول المستفيدة ويزيد من تقلبات أسواق النفط، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل تراجع المخزونات التشغيلية والاحتياطية العالمية.ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

سبوتنيك عربي

