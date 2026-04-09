https://sarabic.ae/20260409/توقف-العمليات-التشغيلية-في-عدد-من-منشآت-الطاقة-السعودية-بسبب-استهدافات-1112433572.html
توقف العمليات التشغيلية في عدد من منشآت الطاقة السعودية بسبب استهدافات
توقف العمليات التشغيلية في عدد من منشآت الطاقة السعودية بسبب استهدافات
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الخميس، تعرض عدد من منشآت الطاقة الحيوية في المملكة لهجمات متفرقة خلال الفترة الأخيرة، ما أسفر عن تعطل جزئي في... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-09T19:11+0000
2026-04-09T19:11+0000
2026-04-09T19:11+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102200906_0:0:1635:921_1920x0_80_0_0_1d8f93cc61ba51f33d5cf75704f02aec.jpg
وأوضح المصدر أن الاستهدافات طالت مرافق إنتاج البترول والغاز، والنقل والتكرير، إضافة إلى منشآت البتروكيميائيات وقطاع الكهرباء في كل من الرياض والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية، مشيرًا إلى مقتل أحد منسوبي الأمن الصناعي وإصابة سبعة آخرين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأشار إلى أن الهجمات شملت محطة ضخ على خط أنابيب شرق–غرب، ما أدى إلى فقدان نحو 700 ألف برميل يوميًا من كميات الضخ عبر الخط، الذي يُعد مسارًا رئيسيًا لإمداد الأسواق العالمية. وامتدت الأضرار إلى مرافق التكرير، بما في ذلك منشآت ساتورب في الجبيل، ومصفاة رأس تنورة، ومصفاة سامرف في ينبع، ومصفاة الرياض، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات المنتجات المكررة. وفي السياق ذاته، اندلعت حرائق في مرافق المعالجة بالجعيمة، مما أثر على صادرات سوائل الغاز البترولي وسوائل الغاز الطبيعي. وحذر المصدر من أن استمرار هذه الاستهدافات قد يؤدي إلى تفاقم نقص الإمدادات وإبطاء جهود استعادتها، بما يهدد أمن الطاقة للدول المستفيدة ويزيد من تقلبات أسواق النفط، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل تراجع المخزونات التشغيلية والاحتياطية العالمية.ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
https://sarabic.ae/20260409/خامنئي-إيران-لا-تسعى-لحرب-لكنها-لن-تتنازل-عن-حقوقها-1112431223.html
https://sarabic.ae/20260409/الحوثي-منعنا-استخدام-إسرائيل-وأمريكا-البحر-الأحمر-في-الهجمات-ضد-إيران--1112422063.html
https://sarabic.ae/20260409/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلق-العمليات-الهجومية-ضد-إيران-وتؤكد-استمرار-الجاهزية-1112419919.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102200906_0:0:1453:1090_1920x0_80_0_0_250a14cd9af0e256179232d4b53c49a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
توقف العمليات التشغيلية في عدد من منشآت الطاقة السعودية بسبب استهدافات
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الخميس، تعرض عدد من منشآت الطاقة الحيوية في المملكة لهجمات متفرقة خلال الفترة الأخيرة، ما أسفر عن تعطل جزئي في العمليات التشغيلية بعدة مرافق رئيسية، إلى جانب خسائر بشرية.
وأوضح المصدر أن الاستهدافات طالت مرافق إنتاج البترول والغاز، والنقل والتكرير، إضافة إلى منشآت البتروكيميائيات وقطاع الكهرباء في كل من الرياض والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية، مشيرًا إلى مقتل أحد منسوبي الأمن الصناعي وإصابة سبعة آخرين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وأشار إلى أن الهجمات
شملت محطة ضخ على خط أنابيب شرق–غرب، ما أدى إلى فقدان نحو 700 ألف برميل يوميًا من كميات الضخ عبر الخط، الذي يُعد مسارًا رئيسيًا لإمداد الأسواق العالمية.
كما تسببت الاستهدافات في خفض إنتاج معمل منيفة بنحو 300 ألف برميل يوميًا، إضافة إلى تراجع مماثل في إنتاج معمل خريص، ليصل إجمالي الانخفاض في الطاقة الإنتاجية إلى نحو 600 ألف برميل يوميًا.
وامتدت الأضرار إلى مرافق التكرير، بما في ذلك منشآت ساتورب في الجبيل، ومصفاة رأس تنورة، ومصفاة سامرف في ينبع، ومصفاة الرياض، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات المنتجات المكررة.
وفي السياق ذاته، اندلعت حرائق في مرافق المعالجة بالجعيمة، مما أثر على صادرات سوائل الغاز البترولي وسوائل الغاز الطبيعي.
وحذر المصدر من أن استمرار هذه الاستهدافات قد يؤدي إلى تفاقم نقص الإمدادات وإبطاء جهود استعادتها، بما يهدد أمن الطاقة للدول المستفيدة ويزيد من تقلبات أسواق النفط، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل تراجع المخزونات التشغيلية والاحتياطية العالمية.
ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران
لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأضاف ترامب أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.