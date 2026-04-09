خبير لـ"سبوتنيك": انتخاب الصومال لعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي إنجاز تاريخي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
خبير لـ"سبوتنيك": انتخاب الصومال لعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي إنجاز تاريخي
سبوتنيك عربي
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن انضمام الصومال للمجلس يُعد إنجازًا للدولة الصومالية، ويعكس التطور الحادث في السياسة الخارجية الصومالية وعودتها للمجتمع الدولي، ما جعلها تحصل على دعم وثقة الدول الأفريقية، وشغل مقعدها المؤجل منذ تأسيس المجلس.وتابع شيخ علي أن هناك دلالات على حصول مقديشو على مقعد مجلس السلم والأمن الأفريقي، حيث إن تواجد الصومال في المجلس يمكنه من المشاركة في القرارات السياسية التي تمس أمن القارة الأفريقية، علاوة على مشاركتها في المؤسسات الدولية بعد غياب طويل عن المسرح السياسي العالمي.ولفت شيخ علي إلى أن حصول الصومال على هذا المقعد في المجلس، الذي تأسس عام 2003، إنجازٌ للدبلوماسية الصومالية وشهادة بعودة الدولة لمكانتها بين دول القارة، الأمر الذي سيكون له مردود على كافة المستويات السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية. ليُعدّ تولي هذا المنصب إنجازًا دبلوماسيًا للدولة الصومالية والشعب الصومالي.تسلمت جمهورية الصومال الفيدرالية مقعدها رسميًا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس المجلس في عام 2003، والذي اعتبره مراقبون إنجازًا تاريخيًا للحكومة في مقديشو.رفع سفير الصومال لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، عبد الله ورفا، العلم الصومالي رسميًا في مقر المجلس، إيذانًا بتولي البلاد رسميًا مسؤولياتها الجديدة.وصف مسؤولون حكوميون هذا التطور بأنه إنجاز تاريخي يعزز مكانة الصومال الدولية، لا سيما في مجالات بناء السلام والاستقرار والتعاون في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
https://sarabic.ae/20260326/محلل-لـسبوتنيك-حرب-إيران-تصل-إلى-الصومال-أزمة-وقود-وارتفاع-أسعار-1111971874.html
https://sarabic.ae/20260220/إتفاق-سعودي-ـ-صومالي-لتعزيز-الربط-التجاري-البحري-1110578287.html
قال حسن شيخ علي، خبير العلاقات الدولية وأستاذ الدراسات الأمنية في المعهد العالي للدراسات الأمنية في مقديشو، الصومال، إن مجلس السلم والأمن الأفريقي جهاز تابع للاتحاد الأفريقي، وتم تأسيسه عام 2003، ومهامه الأساسية منع النزاع بين دول القارة، وحفظ السلام إذا دعت الحاجة، ومكافحة الإرهاب، والدعم السياسي، والاستقرار السياسي في دول القارة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن انضمام الصومال للمجلس يُعد إنجازًا للدولة الصومالية، ويعكس التطور الحادث في السياسة الخارجية الصومالية وعودتها للمجتمع الدولي، ما جعلها تحصل على دعم وثقة الدول الأفريقية، وشغل مقعدها المؤجل منذ تأسيس المجلس.
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
محلل لـ"سبوتنيك": حرب إيران تصل إلى الصومال "أزمة وقود وارتفاع أسعار"
26 مارس, 20:54 GMT
وتابع شيخ علي أن هناك دلالات على حصول مقديشو على مقعد مجلس السلم والأمن الأفريقي، حيث إن تواجد الصومال في المجلس يمكنه من المشاركة في القرارات السياسية التي تمس أمن القارة الأفريقية، علاوة على مشاركتها في المؤسسات الدولية بعد غياب طويل عن المسرح السياسي العالمي.
وأوضح شيخ علي أن وجود الصومال في هذا المجلس يعزز أيضًا من مكانتها الاقتصادية والسياسية بين دول القارة، فقد عاشت البلاد فترة ليست بالقصيرة بعيدًا عن دوائر صنع القرار الأفريقي، وبالتالي كانت غائبة عن الساحة الدولية لما يقارب ثلاثة عقود من الزمن.
ولفت شيخ علي إلى أن حصول الصومال على هذا المقعد في المجلس، الذي تأسس عام 2003، إنجازٌ للدبلوماسية الصومالية وشهادة بعودة الدولة لمكانتها بين دول القارة، الأمر الذي سيكون له مردود على كافة المستويات السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية. ليُعدّ تولي هذا المنصب إنجازًا دبلوماسيًا للدولة الصومالية والشعب الصومالي.
إتفاق سعودي - صومالي لتعزيز الربط التجاري البحري - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
اتفاق سعودي ـ صومالي لتعزيز الربط التجاري البحري
20 فبراير, 14:52 GMT
تسلمت جمهورية الصومال الفيدرالية مقعدها رسميًا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس المجلس في عام 2003، والذي اعتبره مراقبون إنجازًا تاريخيًا للحكومة في مقديشو.
وقد انتُخب الصومال لعضوية هذا المجلس المؤثر في فبراير 2026، وسيشغل هذا المقعد لمدة عامين، مما يعكس تزايد ثقة الدول الأفريقية بدوره في تعزيز السلام والأمن الإقليميين، بحسب صحف صومالية.
رفع سفير الصومال لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، عبد الله ورفا، العلم الصومالي رسميًا في مقر المجلس، إيذانًا بتولي البلاد رسميًا مسؤولياتها الجديدة.
وصف مسؤولون حكوميون هذا التطور بأنه إنجاز تاريخي يعزز مكانة الصومال الدولية، لا سيما في مجالات بناء السلام والاستقرار والتعاون في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
