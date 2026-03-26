عربي
تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
محلل لـ"سبوتنيك": حرب إيران تصل إلى الصومال "أزمة وقود وارتفاع أسعار"
سبوتنيك عربي
وقال محمد في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أثرت الحرب الأمريكية الإيرانية على الصومال، حيث تم تسجيل تضخم وارتفاع في الأسعار في السلع الغذائية والوقود، نظرًا لأن الصومال يعتمد بشكل كبير على الواردات.وتابع، بدأت تلك الأوضاع تظهر في البلاد نتيجة استمرار الحرب، وما رافقها من إغلاق للممرات البحرية والملاحة الجوية، الأمر الذي تسبب في عرقلة انسيابية الحركة التجارية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والضرورية.وأوضح محمد، أن ارتفاع الأسعار والتضخم، أدى إلى وقوع احتجاجات في العاصمة "مقديشو" نظمها سائقو عربات التوك توك، داعين الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى التدخل في قرار التجار برفع أسعار الوقود نتيجة لهذه الحرب، الأمر الذي أثر في جميع مناحي الحياة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشنّ غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
محلل لـ"سبوتنيك": حرب إيران تصل إلى الصومال "أزمة وقود وارتفاع أسعار"

20:54 GMT 26.03.2026
© Sputnik . Yuri Abramochkin   / مقديشو الصومال / الانتقال إلى بنك الصورمقديشو الصومال
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
© Sputnik . Yuri Abramochkin   / مقديشو الصومال
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
أكد المحلل السياسي الصومالي، عمر محمد، أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي والطاقة في البلاد، حيث يعتمد الصومال بشكل كبير على الواردات.
وقال محمد في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أثرت الحرب الأمريكية الإيرانية على الصومال، حيث تم تسجيل تضخم وارتفاع في الأسعار في السلع الغذائية والوقود، نظرًا لأن الصومال يعتمد بشكل كبير على الواردات.
وتابع، بدأت تلك الأوضاع تظهر في البلاد نتيجة استمرار الحرب، وما رافقها من إغلاق للممرات البحرية والملاحة الجوية، الأمر الذي تسبب في عرقلة انسيابية الحركة التجارية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والضرورية.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن ارتفاع الأسعار أثر على الحياة اليومية بالصومال، خاصة في الوقت الذي تضرب فيه موجة جفاف عدة مناطق من البلاد.
وأوضح محمد، أن ارتفاع الأسعار والتضخم، أدى إلى وقوع احتجاجات في العاصمة "مقديشو" نظمها سائقو عربات التوك توك، داعين الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى التدخل في قرار التجار برفع أسعار الوقود نتيجة لهذه الحرب، الأمر الذي أثر في جميع مناحي الحياة.

وقال محمد، في هذا السياق، قدم الدكتور عبد الفتاح أشكر نور، نائب السفير الصومالي لدى تنزانيا عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي عدة توصيات للتعامل مع هذه الأزمة، من بينها: انتهاج سياسة التقشف وترشيد استخدام الطاقة، وإنشاء مخزون سنوي للأغذية والأدوية والوقود، تحسبًا لإطالة أمد الحرب وتفاديًا لنقص الأغذية، مما يدل على مدى تأثر الصومال بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشنّ غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
