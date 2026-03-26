محلل لـ"سبوتنيك": حرب إيران تصل إلى الصومال "أزمة وقود وارتفاع أسعار"

محلل لـ"سبوتنيك": حرب إيران تصل إلى الصومال "أزمة وقود وارتفاع أسعار"

سبوتنيك عربي

أكد المحلل السياسي الصومالي، عمر محمد، أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي والطاقة في البلاد، حيث يعتمد الصومال بشكل... 26.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-26T20:54+0000

2026-03-26T20:54+0000

2026-03-26T20:54+0000

وقال محمد في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أثرت الحرب الأمريكية الإيرانية على الصومال، حيث تم تسجيل تضخم وارتفاع في الأسعار في السلع الغذائية والوقود، نظرًا لأن الصومال يعتمد بشكل كبير على الواردات.وتابع، بدأت تلك الأوضاع تظهر في البلاد نتيجة استمرار الحرب، وما رافقها من إغلاق للممرات البحرية والملاحة الجوية، الأمر الذي تسبب في عرقلة انسيابية الحركة التجارية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والضرورية.وأوضح محمد، أن ارتفاع الأسعار والتضخم، أدى إلى وقوع احتجاجات في العاصمة "مقديشو" نظمها سائقو عربات التوك توك، داعين الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى التدخل في قرار التجار برفع أسعار الوقود نتيجة لهذه الحرب، الأمر الذي أثر في جميع مناحي الحياة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشنّ غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

الصومال

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد عبد الوهاب

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

حصري, الصومال, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم