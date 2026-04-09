شاهين: الاتفاق الشامل ضرورة إستراتيجية للمنطقة وإذا لم تحل القضية الفلسطينية ستبقى المنطقة مشتعلة

أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين، اليوم الخميس، ترحيب القيادة الفلسطينية بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. 09.04.2026, سبوتنيك عربي

وقالت شاهين، في لقاء خاص عبر إذاعة "سبوتنيك"، إنه "يجب تغليب لغة الحوار والاتجاه نحو وقف إطلاق نار مستدام، غير أن ما حصل على أرض الواقع مخيف ومعاكس".ورأت وزيرة الخارجية الفلسطينية أن "الاتفاق الشامل ضرورة سياسية وإستراتيجية للمنطقة، لكن إن لم تحل القضية الفلسطينية ستبقى المنطقة مشتعلة".وأضافت: "لبنان تعرّض في الأمس، لواحدة من أعنف الهجمات وانتهاك العديد من بنود الاتفاق قد خلق تضاربًا حوله".وقالت شاهين: "هناك تخوف كبير لدى الفلسطينيين أن تكون إسرائيل تستغل هذا الوضع القائم لتعميق توسعها داخل الأراضي الفلسطينية"، لافتة إلى أنه "لدى إسرائيل مخططاتها القائمة على مدار السنوات، لكنها تستشرس عندما يكون هناك تصاعد في الإقليم".وكشفت شاهين عن "حراك دبلوماسي وسياسي كبير باتجاه قانون الضم، لأنه يمنع أي تصور لقيام الدولة الفلسطينية"، مؤكدة "وجود اتصالات دائمة بين السلطة والقوى والفصائل الفلسطينية"، قائلة: "لن نستطيع أن نقدّم تصورنا لليوم التالي، إلا إذا كنا موحّدين وهذا من أولويات القيادة الفلسطينية".وتابعت: "إسرائيل تريد الاستفراد بالفلسطينيين وتحركاتنا في المحافل الدولية مستمرة لحشد الدعم المطلوب. اليوم يجب القول إن إسرائيل في عزلة كبيرة"، مضيفة: "رحّبنا بخطة السلام في غزة، ولكن هذا السلام يجب أن يشمل كل الفلسطينيين"، كاشفة أن "الشعب في قطاع غزة بحاجة إلى الكثير ويريد تلبية احتياجاته بأقصى سرعة ممكنة".ورجّحت وزيرة الخارجية الفلسطينية "حصول لقاءات جديدة، فالمرحلة الثانية من الاتفاق لها متطلبات منها انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ولكن السرعة مفقودة"، لافتة إلى "تشكيل لجنة إدارية مؤقتة ترتبط مع الحكومة الفلسطينية في رام الله، حتى الوصول الى حكومة ونظام وسلاح واحد".وبشان إمكانية حدوث انتفاضة فلسطينية، لفتت شاهين إلى أن "الشعب الفلسطيني في وضع صعب جدا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، والحكومة غير قادرة في أخذ المقاصة التي تقرصنها إسرائيل، ولا تستطيع أن تفي بالتزاماتها تجاه شعبها، ما ينذر في تصعيد الأمور"، مضيفة: "نحاول مساعدة الشعب الفلسطيني بما هو متوفر وهو صامد ولكن صموده بحاجة إلى مقومات".

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

