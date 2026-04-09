شاهين: الاتفاق الشامل ضرورة إستراتيجية للمنطقة وإذا لم تحل القضية الفلسطينية ستبقى المنطقة مشتعلة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
شاهين: الاتفاق الشامل ضرورة إستراتيجية للمنطقة وإذا لم تحل القضية الفلسطينية ستبقى المنطقة مشتعلة
شاهين: الاتفاق الشامل ضرورة إستراتيجية للمنطقة وإذا لم تحل القضية الفلسطينية ستبقى المنطقة مشتعلة
أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين، اليوم الخميس، ترحيب القيادة الفلسطينية بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
08:55 GMT 09.04.2026 (تم التحديث: 09:05 GMT 09.04.2026)
© Sputnik . Joe Lahoud
أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين، اليوم الخميس، ترحيب القيادة الفلسطينية بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
وقالت شاهين، في لقاء خاص عبر إذاعة "سبوتنيك"، إنه "يجب تغليب لغة الحوار والاتجاه نحو وقف إطلاق نار مستدام، غير أن ما حصل على أرض الواقع مخيف ومعاكس".
ورأت وزيرة الخارجية الفلسطينية أن "الاتفاق الشامل ضرورة سياسية وإستراتيجية للمنطقة، لكن إن لم تحل القضية الفلسطينية ستبقى المنطقة مشتعلة".
وأضافت: "لبنان تعرّض في الأمس، لواحدة من أعنف الهجمات وانتهاك العديد من بنود الاتفاق قد خلق تضاربًا حوله".
وقالت شاهين: "هناك تخوف كبير لدى الفلسطينيين أن تكون إسرائيل تستغل هذا الوضع القائم لتعميق توسعها داخل الأراضي الفلسطينية"، لافتة إلى أنه "لدى إسرائيل مخططاتها القائمة على مدار السنوات، لكنها تستشرس عندما يكون هناك تصاعد في الإقليم".

واستطردت: "بالنظر إلى الإعلام، القضية الفلسطينية لم تكن حاضرة رغم كل التحديات، لأن أنظار العالم متجهة إلى شيء أكبر، وبالتالي يجب تذكير العالم بالانتهاكات الإسرائيلية والحقوق الفلسطينية، خاصة إن وُجد واقع إقليمي جديد لا تَتربع فيه القضية الفلسطينية على أولوياته"، مؤكدة أنه "آن الأوان لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية".

وكشفت شاهين عن "حراك دبلوماسي وسياسي كبير باتجاه قانون الضم، لأنه يمنع أي تصور لقيام الدولة الفلسطينية"، مؤكدة "وجود اتصالات دائمة بين السلطة والقوى والفصائل الفلسطينية"، قائلة: "لن نستطيع أن نقدّم تصورنا لليوم التالي، إلا إذا كنا موحّدين وهذا من أولويات القيادة الفلسطينية".
وتابعت: "إسرائيل تريد الاستفراد بالفلسطينيين وتحركاتنا في المحافل الدولية مستمرة لحشد الدعم المطلوب. اليوم يجب القول إن إسرائيل في عزلة كبيرة"، مضيفة: "رحّبنا بخطة السلام في غزة، ولكن هذا السلام يجب أن يشمل كل الفلسطينيين"، كاشفة أن "الشعب في قطاع غزة بحاجة إلى الكثير ويريد تلبية احتياجاته بأقصى سرعة ممكنة".
ورجّحت وزيرة الخارجية الفلسطينية "حصول لقاءات جديدة، فالمرحلة الثانية من الاتفاق لها متطلبات منها انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ولكن السرعة مفقودة"، لافتة إلى "تشكيل لجنة إدارية مؤقتة ترتبط مع الحكومة الفلسطينية في رام الله، حتى الوصول الى حكومة ونظام وسلاح واحد".

وفي ما يتعلق بـ"قانون إعدام الأسرى" الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، قالت الوزيرة شاهين إن "هذا القانون الإسرائيلي، قانون تمييزي لأنه يسري فقط على الفلسطينيين وليس له أي أساس قانوني ونحن نتعامل مع كل العالم لتعريته"، معتبرة أن "التعاطف الكبير من العالم العربي والغربي والإسلامي لا يكفي، بل يجب اتخاذ إجراءات أكبر على الأرض، ليس فقط ضد هذا القانون بل كل القوانين الأحادية".

وبشان إمكانية حدوث انتفاضة فلسطينية، لفتت شاهين إلى أن "الشعب الفلسطيني في وضع صعب جدا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، والحكومة غير قادرة في أخذ المقاصة التي تقرصنها إسرائيل، ولا تستطيع أن تفي بالتزاماتها تجاه شعبها، ما ينذر في تصعيد الأمور"، مضيفة: "نحاول مساعدة الشعب الفلسطيني بما هو متوفر وهو صامد ولكن صموده بحاجة إلى مقومات".
