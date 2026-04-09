شرطة دبي لسبوتنيك: عملية دولية نوعية تسقط شبكة إجرامية عابرة للحدود

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260409/شرطة-دبي-لسبوتنيك-عملية-دولية-نوعية-تسقط-شبكة-إجرامية-عابرة-للحدود-1112436502.html
شرطة دبي لسبوتنيك: عملية دولية نوعية تسقط شبكة إجرامية عابرة للحدود
شرطة دبي لسبوتنيك: عملية دولية نوعية تسقط شبكة إجرامية عابرة للحدود
سبوتنيك عربي
قالت القيادة العامة لشرطة دبي في تصريح لوكالة سبوتنيك إنها شاركت بفعالية في عملية دولية واسعة أسفرت عن تفكيك شبكة ليونز الإجرامية العابرة للحدود، وذلك ضمن... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-09T21:18+0000
2026-04-09T21:18+0000
العالم
حصري
تقارير سبوتنيك
دبي
ضبط عصابة
الامارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104286/01/1042860174_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_df56ae2c4836450281a179e47021ee05.jpg
وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن فرقها المتخصصة تمكنت من إلقاء القبض على أحد أبرز المطلوبين فور وصوله إلى مطارات دبي، وذلك استناداً إلى نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول. وأوضحت أن هذا التحرك السريع يعكس الجاهزية العالية والقدرات المتقدمة التي تمتلكها شرطة دبي في التعامل مع القضايا الدولية المعقدة، خصوصاً تلك المرتبطة بالجريمة المنظمة وغسل الأموال.وأشارت القيادة العامة لشرطة دبي إلى أن المعلومات المتوافرة لدى الجهات الدولية تشير إلى أن شبكة ليونز كانت تنشط في تهريب المخدرات وغسل الأموال عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، مستفيدة من شركات وهمية وتحويلات مالية معقدة لإدارة عائداتها. وأكدت أن الدور الذي قامت به شرطة دبي كان حاسماً في تعطيل نشاط الشبكة والحد من انتشار عملياتها عبر عدة دول.
https://sarabic.ae/20251016/شرطة-دبي-تكشف-عن-منظومة-مرورية-ذكية-للحد-من-الحوادث-في-معرض-جيتكس-غلوبال-2025--1106067966.html
دبي
الامارات العربية المتحدة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104286/01/1042860174_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_82e8cd50076170fc0790da2924cc539a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, دبي, ضبط عصابة, الامارات العربية المتحدة
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, دبي, ضبط عصابة, الامارات العربية المتحدة

شرطة دبي لسبوتنيك: عملية دولية نوعية تسقط شبكة إجرامية عابرة للحدود

21:18 GMT 09.04.2026
© AP Photo / Kamran Jebreiliشرطة دبي
شرطة دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
كل المواضيع
حصري
قالت القيادة العامة لشرطة دبي في تصريح لوكالة سبوتنيك إنها شاركت بفعالية في عملية دولية واسعة أسفرت عن تفكيك شبكة ليونز الإجرامية العابرة للحدود، وذلك ضمن تعاون مشترك قادته إسبانيا وبمشاركة عدد من الجهات الأمنية الدولية.
وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن فرقها المتخصصة تمكنت من إلقاء القبض على أحد أبرز المطلوبين فور وصوله إلى مطارات دبي، وذلك استناداً إلى نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.
وأوضحت أن هذا التحرك السريع يعكس الجاهزية العالية والقدرات المتقدمة التي تمتلكها شرطة دبي في التعامل مع القضايا الدولية المعقدة، خصوصاً تلك المرتبطة بالجريمة المنظمة وغسل الأموال.
وأضافت شرطة دبي أن مشاركتها في العملية جاءت بالتنسيق مع الحرس المدني الإسباني واليوروبول وعدد من الأجهزة الشرطية الأخرى، ما أسهم في تفكيك الشبكة وضبط أصول مالية مرتبطة بأنشطتها غير القانونية.
وأشارت القيادة العامة لشرطة دبي إلى أن المعلومات المتوافرة لدى الجهات الدولية تشير إلى أن شبكة ليونز كانت تنشط في تهريب المخدرات وغسل الأموال عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، مستفيدة من شركات وهمية وتحويلات مالية معقدة لإدارة عائداتها.
وأكدت أن الدور الذي قامت به شرطة دبي كان حاسماً في تعطيل نشاط الشبكة والحد من انتشار عملياتها عبر عدة دول.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала