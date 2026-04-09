شرطة دبي لسبوتنيك: عملية دولية نوعية تسقط شبكة إجرامية عابرة للحدود

قالت القيادة العامة لشرطة دبي في تصريح لوكالة سبوتنيك إنها شاركت بفعالية في عملية دولية واسعة أسفرت عن تفكيك شبكة ليونز الإجرامية العابرة للحدود، وذلك ضمن... 09.04.2026, سبوتنيك عربي

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن فرقها المتخصصة تمكنت من إلقاء القبض على أحد أبرز المطلوبين فور وصوله إلى مطارات دبي، وذلك استناداً إلى نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول. وأوضحت أن هذا التحرك السريع يعكس الجاهزية العالية والقدرات المتقدمة التي تمتلكها شرطة دبي في التعامل مع القضايا الدولية المعقدة، خصوصاً تلك المرتبطة بالجريمة المنظمة وغسل الأموال.وأشارت القيادة العامة لشرطة دبي إلى أن المعلومات المتوافرة لدى الجهات الدولية تشير إلى أن شبكة ليونز كانت تنشط في تهريب المخدرات وغسل الأموال عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، مستفيدة من شركات وهمية وتحويلات مالية معقدة لإدارة عائداتها. وأكدت أن الدور الذي قامت به شرطة دبي كان حاسماً في تعطيل نشاط الشبكة والحد من انتشار عملياتها عبر عدة دول.شرطة دبي تثمن جهود "سبوتنيك" في التغطية الإعلامية لـ"تحدي الإمارات للفرق التكتيكية""شركة روستيخ" تعرض أحدث الحلول الطبية في معرض الصحة العالمي بدبي

باسل شرتوح https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg

