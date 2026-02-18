https://sarabic.ae/20260218/شرطة-دبي-تثمّن-جهود-سبوتنيك-في-التغطية-الإعلامية-لتحدي-الإمارات-للفرق-التكتيكية-1110508738.html
شرطة دبي تثمّن جهود "سبوتنيك" في التغطية الإعلامية لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية
تقدمت شرطة دبي بخالص الشكر والتقدير لوكالة "سبوتنيك" على تغطيتها الدولية المتميزة، مع ختام منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2026 في مدينة الروية... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
وأكدت شرطة دبي أن نجاح حدث يضم 109 فرق من 48 دولة لا يكتمل إلا بنقل صورته إلى العالم.وأشارت إلى أن "سبوتنيك" كانت شريكا أساسيا في إبراز قيم الشجاعة والكفاءة التكتيكية والروح الرياضية التي تجسدها المنافسات. واختتمت شرطة دبي رسالتها بالتأكيد على تقديرها لمساهمة "سبوتنيك" الفعالة ضمن عائلة "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية".وأعربت عن تطلعها لمواصلة هذا التعاون المثمر في النسخ القادمة.
شرطة دبي تثمّن جهود "سبوتنيك" في التغطية الإعلامية لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
تقدمت شرطة دبي بخالص الشكر والتقدير لوكالة "سبوتنيك" على تغطيتها الدولية المتميزة، مع ختام منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2026 في مدينة الروية التدريبية.
وأكدت شرطة دبي أن نجاح حدث يضم 109 فرق من 48 دولة لا يكتمل إلا بنقل صورته إلى العالم.
وأشارت إلى أن "سبوتنيك" كانت شريكا أساسيا في إبراز قيم الشجاعة والكفاءة التكتيكية والروح الرياضية التي تجسدها المنافسات.
وبفضل الاحترافية العالية في التغطية، وصلت رسالة التحدي إلى آفاق عالمية، من سيناريوهات إنقاذ الرهائن وحتى اجتياز المواقع الصعبة.
واختتمت شرطة دبي رسالتها بالتأكيد على تقديرها لمساهمة "سبوتنيك" الفعالة ضمن عائلة "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية".
وأعربت عن تطلعها لمواصلة هذا التعاون المثمر في النسخ القادمة.