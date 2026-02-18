شرطة دبي تثمّن جهود "سبوتنيك" في التغطية الإعلامية لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
شرطة دبي تثمّن جهود "سبوتنيك" في التغطية الإعلامية لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية
تقدمت شرطة دبي بخالص الشكر والتقدير لوكالة "سبوتنيك" على تغطيتها الدولية المتميزة، مع ختام منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2026 في مدينة الروية
وأكدت شرطة دبي أن نجاح حدث يضم 109 فرق من 48 دولة لا يكتمل إلا بنقل صورته إلى العالم.وأشارت إلى أن "سبوتنيك" كانت شريكا أساسيا في إبراز قيم الشجاعة والكفاءة التكتيكية والروح الرياضية التي تجسدها المنافسات. واختتمت شرطة دبي رسالتها بالتأكيد على تقديرها لمساهمة "سبوتنيك" الفعالة ضمن عائلة "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية".وأعربت عن تطلعها لمواصلة هذا التعاون المثمر في النسخ القادمة.فريق "مالاخيت" الروسي يشارك في "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"فريق شرطة موسكو يشارك في "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"... فيديوعدسة "سبوتنيك" ترصد استعدادات الفرق المشاركة في "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في دبي.. صور
شرطة دبي تثمّن جهود "سبوتنيك" في التغطية الإعلامية لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية

21:28 GMT 18.02.2026
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
حصري
تقدمت شرطة دبي بخالص الشكر والتقدير لوكالة "سبوتنيك" على تغطيتها الدولية المتميزة، مع ختام منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2026 في مدينة الروية التدريبية.
وأكدت شرطة دبي أن نجاح حدث يضم 109 فرق من 48 دولة لا يكتمل إلا بنقل صورته إلى العالم.
وأشارت إلى أن "سبوتنيك" كانت شريكا أساسيا في إبراز قيم الشجاعة والكفاءة التكتيكية والروح الرياضية التي تجسدها المنافسات.

وبفضل الاحترافية العالية في التغطية، وصلت رسالة التحدي إلى آفاق عالمية، من سيناريوهات إنقاذ الرهائن وحتى اجتياز المواقع الصعبة.

سبوتنيك ترصد فعاليات اليوم الختامي من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الختامي من "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"
11 فبراير, 09:51 GMT
واختتمت شرطة دبي رسالتها بالتأكيد على تقديرها لمساهمة "سبوتنيك" الفعالة ضمن عائلة "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية".
وأعربت عن تطلعها لمواصلة هذا التعاون المثمر في النسخ القادمة.
فريق "مالاخيت" الروسي يشارك في "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"
فريق شرطة موسكو يشارك في "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"... فيديو
عدسة "سبوتنيك" ترصد استعدادات الفرق المشاركة في "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في دبي.. صور
