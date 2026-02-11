فريق "مالاخيت" الروسي يشارك في "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"
13:48 GMT 11.02.2026 (تم التحديث: 13:57 GMT 11.02.2026)
© Sputnik . basel shartouhفريق "مالاخيت" الروسي يشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
حصري
واكبت "سبوتنيك" مشاركة فريق "مالاخيت" الروسي في "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"، في نسخته السابعة، وذلك في مدينة التدريب في منطقة الروية في إمارة دبي.
ويقدم الفريق واحدًا من أبرز العروض الروسية في هذه البطولة الدولية التي تجمع نخبة الوحدات الخاصة من مختلف دول العالم، حيث يعد من الفرق الروسية المتخصصة في العمليات الخاصة والتدخل السريع، ويمتلك خبرة واسعة في التعامل مع السيناريوهات العالية الخطورة، بما في ذلك الاقتحام، وتحرير الرهائن، والرماية الدقيقة.
ويعتمد الفريق على تدريبات مكثفة تركز على السرعة، والتنسيق، ودقة اتخاذ القرار تحت الضغط، ما يجعله من الفرق ذات الحضور القوي في المنافسات التكتيكية.
© Sputnik . basel shartouhفريق "مالاخيت" الروسي يشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
فريق "مالاخيت" الروسي يشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
© Sputnik . basel shartouh
وخلال مشاركته في التحدي، خاض فريق "مالاخيت" سلسلة من الاختبارات التي تحاكي بيئات عمليات واقعية، مثل مسارات العوائق، والاقتحام التكتيكي، وإنقاذ الضابط، حيث أظهر الفريق انسجامًا واضحًا بين أفراده وقدرة عالية على تنفيذ المهام بكفاءة.
وتأتي مشاركة "مالاخيت" ضمن حضور روسي لافت في البطولة، يعكس اهتمام الوحدات الخاصة الروسية بتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث أساليب التدريب المستخدمة عالميًا، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن والعمليات الخاصة.
© Sputnik . basel shartouhفريق "مالاخيت" الروسي يشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
فريق "مالاخيت" الروسي يشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
© Sputnik . basel shartouh
يشار إلى أن إقامة هذه البطولة تأتي في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الوحدات المتخصصة، إضافة إلى تطوير قدرات الفرق المشاركة عبر سلسلة من التحديات التي تشمل الهجوم، إنقاذ الرهائن، اقتحام الأبراج وتجاوز العوائق، وهي اختبارات مصممة لقياس السرعة والدقة والعمل الجماعي تحت الضغط.
© Sputnik . basel shartouhفريق "مالاخيت" الروسي يشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
فريق "مالاخيت" الروسي يشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
© Sputnik . basel shartouh
وتشهد نسخة هذا العام مشاركة فرق من روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الأرجنتين، باكستان، الأردن، قطر، صربيا، رومانيا، تايلاند، إندونيسيا، إلى جانب فرق من شرطة دبي وأبوظبي وعجمان. كما تشارك، لأول مرة، فرق من بوليفيا، سلفادور، وجمهورية الدومينيكان، إضافة إلى فريق نسائي صيني يخوض المنافسات للمرة الأولى.