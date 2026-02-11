https://sarabic.ae/20260211/فريق-مالاخيت-الروسي-يشارك-في-تحدي-الإمارات-للفرق-التكتيكية-1110256417.html

فريق "مالاخيت" الروسي يشارك في "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"

فريق "مالاخيت" الروسي يشارك في "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"

واكبت "سبوتنيك" مشاركة فريق "مالاخيت" الروسي في "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"، في نسخته السابعة، وذلك في مدينة التدريب في منطقة الروية في إمارة دبي. 11.02.2026

ويقدم الفريق واحدًا من أبرز العروض الروسية في هذه البطولة الدولية التي تجمع نخبة الوحدات الخاصة من مختلف دول العالم، حيث يعد من الفرق الروسية المتخصصة في العمليات الخاصة والتدخل السريع، ويمتلك خبرة واسعة في التعامل مع السيناريوهات العالية الخطورة، بما في ذلك الاقتحام، وتحرير الرهائن، والرماية الدقيقة. وخلال مشاركته في التحدي، خاض فريق "مالاخيت" سلسلة من الاختبارات التي تحاكي بيئات عمليات واقعية، مثل مسارات العوائق، والاقتحام التكتيكي، وإنقاذ الضابط، حيث أظهر الفريق انسجامًا واضحًا بين أفراده وقدرة عالية على تنفيذ المهام بكفاءة. يشار إلى أن إقامة هذه البطولة تأتي في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الوحدات المتخصصة، إضافة إلى تطوير قدرات الفرق المشاركة عبر سلسلة من التحديات التي تشمل الهجوم، إنقاذ الرهائن، اقتحام الأبراج وتجاوز العوائق، وهي اختبارات مصممة لقياس السرعة والدقة والعمل الجماعي تحت الضغط.وتشهد نسخة هذا العام مشاركة فرق من روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الأرجنتين، باكستان، الأردن، قطر، صربيا، رومانيا، تايلاند، إندونيسيا، إلى جانب فرق من شرطة دبي وأبوظبي وعجمان. كما تشارك، لأول مرة، فرق من بوليفيا، سلفادور، وجمهورية الدومينيكان، إضافة إلى فريق نسائي صيني يخوض المنافسات للمرة الأولى.

