فريق شرطة موسكو يشارك في "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"... فيديو

فريق شرطة موسكو يشارك في "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"... فيديو

سبوتنيك عربي

شارك فريق شرطة موسكو في فعاليات مسابقة "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" في نسخته السابعة، وذلك في مدينة التدريب بمنطقة الروية بإمارة دبي. 11.02.2026, سبوتنيك عربي

ورصدت عدسة "سبوتنيك" الظهور الأول لفريق شرطة موسكو خلال مشاركته في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، حيث يخوض الفريق الروسي منافسات البطولة للمرة الأولى إلى جانب نخبة من الوحدات الخاصة من مختلف دول العالم.ويضم الفريق عناصر مدرّبة وفق برامج تكتيكية متقدمة تعتمد على السرعة، الدقة، والعمل المنسّق تحت الضغط.وخلال مشاركته الأولى في هذا الحدث الدولي، يخوض الفريق سلسلة من التحديات التي تشمل الاقتحام التكتيكي، الرماية الدقيقة، التعامل مع السيناريوهات المفاجئة، وتجاوز مسارات العوائق، حيث يسعى لإظهار قدراته ومقارنة أدائه مع فرق عالمية تمتلك خبرات متنوعة في مجال التدخل السريع.ويُذكر أن الفريق الروسي "أخمات" حقق إنجازًا لافتًا في نسخة عام 2023 من "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية، حيث فاز بالمركز الأول في الترتيب العام، بينما جاء فريق روسي آخر يحمل اسم "سوبر" في المركز الثالث، ما عزز مكانة روسيا كأحد أبرز المنافسين في هذا الحدث العالمي.وتعد هذه البطولة واحدة من أبرز المنافسات العالمية في المجال الشرطي والتكتيكي، حيث تجمع فرقًا من مختلف القارات للتنافس في اختبارات تحاكي سيناريوهات واقعية تتطلب أعلى مستويات الاحترافية والجاهزية.وتأتي إقامة البطولة في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الوحدات المتخصصة، إضافة إلى تطوير قدرات الفرق المشاركة عبر سلسلة من التحديات التي تشمل الهجوم، إنقاذ الرهائن، اقتحام الأبراج وتجاوز العوائق، وهي اختبارات مصممة لقياس السرعة والدقة والعمل الجماعي تحت الضغط.وتشهد نسخة هذا العام مشاركة فرق من روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الأرجنتين، باكستان، الأردن، قطر، صربيا، رومانيا، تايلاند، إندونيسيا، إلى جانب فرق من شرطة دبي وشرطة أبوظبي وشرطة عجمان. كما تشارك، لأول مرة، فرق من بوليفيا، سلفادور، وجمهورية الدومينيكان، إضافة إلى فريق نسائي صيني يخوض المنافسات للمرة الأولى.شرطة دبي لـ"سبوتنيك": أقوى فرق العالم تتواجه في ساحة التحدي التكتيكي بالإمارة... فيديوالفريق العراقي يبرز حضوره في "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" وسط منافسة عالمية محتدمة

