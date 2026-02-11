فريق شرطة موسكو يشارك في "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260211/فريق-شرطة-موسكو-يشارك-في-تحدي-الإمارات-للفرق-التكتيكية-فيديو-1110253809.html
فريق شرطة موسكو يشارك في "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"... فيديو
فريق شرطة موسكو يشارك في "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"... فيديو
فريق شرطة موسكو يشارك في "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"... فيديو

12:54 GMT 11.02.2026 (تم التحديث: 13:07 GMT 11.02.2026)
© Sputnik / basel shartouhفريق شرطة موسكو في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
فريق شرطة موسكو في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© Sputnik / basel shartouh
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
كل المواضيع
شارك فريق شرطة موسكو في فعاليات مسابقة "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" في نسخته السابعة، وذلك في مدينة التدريب بمنطقة الروية بإمارة دبي.
ورصدت عدسة "سبوتنيك" الظهور الأول لفريق شرطة موسكو خلال مشاركته في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، حيث يخوض الفريق الروسي منافسات البطولة للمرة الأولى إلى جانب نخبة من الوحدات الخاصة من مختلف دول العالم.

ويُعد فريق شرطة موسكو من أبرز الفرق المتخصصة في العمليات الخاصة داخل روسيا، إذ يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع المواقف عالية الخطورة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، تحرير الرهائن، والعمليات في البيئات الحضرية المعقدة.

ويضم الفريق عناصر مدرّبة وفق برامج تكتيكية متقدمة تعتمد على السرعة، الدقة، والعمل المنسّق تحت الضغط.
وخلال مشاركته الأولى في هذا الحدث الدولي، يخوض الفريق سلسلة من التحديات التي تشمل الاقتحام التكتيكي، الرماية الدقيقة، التعامل مع السيناريوهات المفاجئة، وتجاوز مسارات العوائق، حيث يسعى لإظهار قدراته ومقارنة أدائه مع فرق عالمية تمتلك خبرات متنوعة في مجال التدخل السريع.

وتبرز المشاركة الروسية هذا العام بوضوح، إذ تخوض البطولة 6 فرق روسية دفعة واحدة، من بينها فريق شرطة موسكو، الذي يشارك لأول مرة في هذه المنافسات، إلى جانب فرق روسية أخرى تحمل خبرة واسعة في البطولات التكتيكية الدولية.

ويُذكر أن الفريق الروسي "أخمات" حقق إنجازًا لافتًا في نسخة عام 2023 من "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية، حيث فاز بالمركز الأول في الترتيب العام، بينما جاء فريق روسي آخر يحمل اسم "سوبر" في المركز الثالث، ما عزز مكانة روسيا كأحد أبرز المنافسين في هذا الحدث العالمي.
سبوتنيك ترصد افتتاح مسابقة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
"سبوتنيك" ترصد افتتاح مسابقة "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية
7 فبراير, 09:32 GMT
وتعد هذه البطولة واحدة من أبرز المنافسات العالمية في المجال الشرطي والتكتيكي، حيث تجمع فرقًا من مختلف القارات للتنافس في اختبارات تحاكي سيناريوهات واقعية تتطلب أعلى مستويات الاحترافية والجاهزية.
© Sputnik / basel shartouhفريق شرطة موسكو في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
فريق شرطة موسكو في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
فريق شرطة موسكو في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
© Sputnik / basel shartouh
وتأتي إقامة البطولة في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الوحدات المتخصصة، إضافة إلى تطوير قدرات الفرق المشاركة عبر سلسلة من التحديات التي تشمل الهجوم، إنقاذ الرهائن، اقتحام الأبراج وتجاوز العوائق، وهي اختبارات مصممة لقياس السرعة والدقة والعمل الجماعي تحت الضغط.
وتشهد نسخة هذا العام مشاركة فرق من روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الأرجنتين، باكستان، الأردن، قطر، صربيا، رومانيا، تايلاند، إندونيسيا، إلى جانب فرق من شرطة دبي وشرطة أبوظبي وشرطة عجمان. كما تشارك، لأول مرة، فرق من بوليفيا، سلفادور، وجمهورية الدومينيكان، إضافة إلى فريق نسائي صيني يخوض المنافسات للمرة الأولى.
شرطة دبي لـ"سبوتنيك": أقوى فرق العالم تتواجه في ساحة التحدي التكتيكي بالإمارة... فيديو
الفريق العراقي يبرز حضوره في "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" وسط منافسة عالمية محتدمة
