عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260409/عضو-بالحزب-الجمهوري-الناتو-أمام-مفترق-طرق-يستوجب-إعادة-تعريف-دقيقة-لدور-الحلفاء-1112435387.html
عضو بالحزب الجمهوري: "الناتو" أمام مفترق طرق يستوجب إعادة تعريف دقيقة لدور الحلفاء
سبوتنيك عربي
قال عضو الحزب الجمهوري الأمريكي (اللبناني الأصل)، مالك فرانسيس، إن الساحة الدولية تشهد تصعيدًا جديدًا بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي لوّح فيها بالانسحاب... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن هذه المواقف تأتي نتاج غضب واشنطن من حلفاء لم يقدموا الدعم الكافي في مواجهة ملفات استراتيجية، وعلى رأسها الملف الإيراني.وأوضح فرانسيس أن تهديدات ترامب ليست مجرد خطابات إعلامية عابرة، بل تمثل استراتيجية ضغط واضحة تهدف إلى إعادة توزيع أعباء الدفاع وفرض المصالح الأمريكية بطريقة أكثر صرامة، بحيث يتحمل كل حليف نصيبه من المسؤولية مع ضمان بقاء النفوذ الأمريكي كمحدد أساسي للخطوط الاستراتيجية للتحالف.وأشار فرانسيس إلى أن ترامب لا يسعى في الجوهر إلى تدمير التحالف، بل إلى خلق واقع تفاوضي جديد يوازن بين النفوذ الأمريكي والتزامات الشركاء الأوروبيين، مشدّدًا على أن "الناتو" يقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي يستوجب إعادة تعريف دقيقة لدور الحلفاء في مواجهة التهديدات العالمية المشتركة.وقالت مصادر أمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تُعاقب بعض دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعدم تقديمها الدعم للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وفق تقارير صحفية غربية.ووفق التقارير الصحفية، فإن المصادر تحدثت عن "مقترح يدعو إلى سحب القوات الأمريكية من الدول التي تُعتبر غير متعاونة في الحرب ضد إيران".وأشار ترامب أيضا إلى جزيرة غرينلاند، واصفًا إياها بأنها "كتلة جليدية ضخمة تُدار بشكل سيئ"، على حد قوله.من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، عقب اجتماعه مع ترامب يوم أمس الأربعاء، إن "الرئيس الأمريكي يشعر بخيبة أمل واضحة تجاه عدد من حلفاء الحلف، خاصة في ما يتعلق بمواقفهم من التصعيد مع إيران".وأضاف روته أن "بعض دول الناتو فشلت في اختبار الولايات المتحدة بعد رفضها تقديم الدعم في مواجهة إيران"، مشيرًا إلى أن "جزءا كبيرًا من الدول الأوروبية لا يزال يدعم جهود واشنطن للحد من قدرة طهران على تصدير الفوضى".
قال عضو الحزب الجمهوري الأمريكي (اللبناني الأصل)، مالك فرانسيس، إن الساحة الدولية تشهد تصعيدًا جديدًا بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي لوّح فيها بالانسحاب الكامل من حلف شمال الأطلسي (الناتو) وسحب القوات الأمريكية من قواعدها في أوروبا.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن هذه المواقف تأتي نتاج غضب واشنطن من حلفاء لم يقدموا الدعم الكافي في مواجهة ملفات استراتيجية، وعلى رأسها الملف الإيراني.
19:45 GMT
وأوضح فرانسيس أن تهديدات ترامب ليست مجرد خطابات إعلامية عابرة، بل تمثل استراتيجية ضغط واضحة تهدف إلى إعادة توزيع أعباء الدفاع وفرض المصالح الأمريكية بطريقة أكثر صرامة، بحيث يتحمل كل حليف نصيبه من المسؤولية مع ضمان بقاء النفوذ الأمريكي كمحدد أساسي للخطوط الاستراتيجية للتحالف.
كما أوضح العضو في الحزب الجمهوري أن تنفيذ أي انسحاب شامل يواجه قيودًا مؤسساتية صارمة، حيث تعود الكلمة الأخيرة للكونغرس الأمريكي الذي يمتلك الصلاحيات التشريعية لمنع أي خطوة أحادية بهذا الحجم، مما يجعل الانسحاب الفوري أمرًا صعب التحقيق من الناحية القانونية.
وأشار فرانسيس إلى أن ترامب لا يسعى في الجوهر إلى تدمير التحالف، بل إلى خلق واقع تفاوضي جديد يوازن بين النفوذ الأمريكي والتزامات الشركاء الأوروبيين، مشدّدًا على أن "الناتو" يقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي يستوجب إعادة تعريف دقيقة لدور الحلفاء في مواجهة التهديدات العالمية المشتركة.
وقالت مصادر أمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تُعاقب بعض دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعدم تقديمها الدعم للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وفق تقارير صحفية غربية.
ووفق التقارير الصحفية، فإن المصادر تحدثت عن "مقترح يدعو إلى سحب القوات الأمريكية من الدول التي تُعتبر غير متعاونة في الحرب ضد إيران".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجّه، أمس الأربعاء، انتقادات حادة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبرًا أن الحلف "لم يكن موجودًا عندما احتجنا إليه، ولن يكون موجودًا إذا احتجناه مرة أخرى"، وفق تعبيره.
وأشار ترامب أيضا إلى جزيرة غرينلاند، واصفًا إياها بأنها "كتلة جليدية ضخمة تُدار بشكل سيئ"، على حد قوله.
من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، عقب اجتماعه مع ترامب يوم أمس الأربعاء، إن "الرئيس الأمريكي يشعر بخيبة أمل واضحة تجاه عدد من حلفاء الحلف، خاصة في ما يتعلق بمواقفهم من التصعيد مع إيران".
وأضاف روته أن "بعض دول الناتو فشلت في اختبار الولايات المتحدة بعد رفضها تقديم الدعم في مواجهة إيران"، مشيرًا إلى أن "جزءا كبيرًا من الدول الأوروبية لا يزال يدعم جهود واشنطن للحد من قدرة طهران على تصدير الفوضى".
