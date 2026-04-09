ما حقيقة انهيار السوق العقاري في الإمارات؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ما حقيقة انهيار السوق العقاري في الإمارات؟
ما حقيقة انهيار السوق العقاري في الإمارات؟
سبوتنيك عربي
تحدث المستشار والخبير العقاري، علي شاهين، عن أن السوق الإماراتي ما يزال مستقرًا وقويًا، وأن ما يشاع حول انهيار في السوق العقاري لا يتجاوز كونه تضخيمًا إعلاميًا... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الشركات العقارية
بناء
تقارير سبوتنيك
حصري
وقال شاهين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "قيمة المبيعات العقارية خلال فبراير/ شباط الماضي، بلغت نحو 60 مليار درهم (حوالي 16.3 مليار دولار)، كما سجّلت السوق خلال الأسبوعين الأخيرين مبيعات تراوحت بين 12 و13 مليار درهم (3.2–3.5 مليار دولار)، وهي أرقام تعكس استمرار الطلب القوي على العقارات في دبي والإمارات عمومًا".
09:58 GMT 09.04.2026
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
حصري
تحدث المستشار والخبير العقاري، علي شاهين، عن أن السوق الإماراتي ما يزال مستقرًا وقويًا، وأن ما يشاع حول انهيار في السوق العقاري لا يتجاوز كونه تضخيمًا إعلاميًا لا يستند إلى معطيات واقعية.
وقال شاهين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "قيمة المبيعات العقارية خلال فبراير/ شباط الماضي، بلغت نحو 60 مليار درهم (حوالي 16.3 مليار دولار)، كما سجّلت السوق خلال الأسبوعين الأخيرين مبيعات تراوحت بين 12 و13 مليار درهم (3.2–3.5 مليار دولار)، وهي أرقام تعكس استمرار الطلب القوي على العقارات في دبي والإمارات عمومًا".

وأشار إلى أن "كل عملية بيع تسجَّل مباشرة في نظام دائرة الأراضي والأملاك، ما يجعل السوق من أكثر الأسواق شفافية على مستوى العالم".

كما أكد شاهين أن "الإمارات وضعت منظومة حماية متقدمة للمستثمرين، أبرزها حساب الضمان الذي تودع فيه أموال المشترين ولا يمكن للمطور سحب أي مبلغ إلا مقابل نسبة الإنجاز الفعلية، وهو ما يمنع أي محاولة للتلاعب أو الهروب، ويضمن استكمال المشاريع حتى في حال تعثر أحد المطورين".
وبيّن شاهين أن "الإمارات تمتلك اليوم واحدًا من أقوى الأسواق العقارية عالميًا من حيث حجم المبيعات ونوعية المشاريع"، وأضاف: "رغم أن الظروف الإقليمية الأخيرة أدت إلى تراجع في المبيعات، فإن ذلك يعد أمرًا طبيعيًا في ظل الأوضاع الجيوسياسية، ولا يعكس ضعفًا في السوق أو تراجعًا في الثقة".
وأكد أن "الرهان الحقيقي يكمن في قدرة الإمارات على التعافي السريع بعد انتهاء الأزمة"، مشيرًا إلى أن "حكومة دبي تمتلك خبرة واسعة في إدارة الأزمات، وغالبًا ما تقدم تسهيلات وإجراءات تحفيزية لإعادة تنشيط السوق، مثل خيارات الإقامة طويلة الأمد أو تسهيلات بنيوية إضافية تعزز ثقة المستثمرين".

وختم شاهين، بالقول: "المستثمرون ما زالوا يبدون ثقة كبيرة بالسوق، وأنه عند إعلانه استعداده لشراء أي عقار يرغب أصحابه في بيعه خوفاً من الشائعات، لم يتلقَّ أي عروض بيع، بل تلقى طلبات من مستثمرين يرغبون في الدخول في مشاريع جديدة"، مؤكدًا أن "السوق سيستعيد زخمه خلال أربعة إلى خمسة أشهر، وأن الإمارات قادرة على العودة بسرعة إلى مستويات النشاط السابقة".
