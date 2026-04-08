قرقاش: الإمارات انتصرت في حرب سعت لتجنبها

سبوتنيك عربي

قال أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي، إن الإمارات العربية المتحدة "حققت انتصارًا في الحرب التي سعت بصدق لتجنبها، من خلال دفاع وطني ملحمي حافظ على السيادة... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T07:51+0000

وأضاف قرقاش، أن الدولة اليوم تتجه لإدارة مشهد إقليمي معقّد برصيد أكبر ومعرفة أدق وقدرة أرسخ على التأثير وصياغة المستقبل. وأكد أن القوة والصلابة والثبات عززت نموذج الإمارات النهضوي في المنطقة.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.وقال شريف في منشور عبر منصة "إكس":وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

