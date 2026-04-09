وزير الزراعة اللبناني: إسرائيل ارتكبت جريمة حرب وأكدت أن بلادنا غير مشمولة بوقف إطلاق النار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الزراعة اللبناني: إسرائيل ارتكبت جريمة حرب وأكدت أن بلادنا غير مشمولة بوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
علّق وزير الزراعة اللبناني الدكتور نزار هاني، على الهجمات الإسرائيلية التي طالت لبنان أمس الأربعاء، مؤكدًا أن "ما حصل هو بمثابة تصعيد كبير من الجانب... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
06:42 GMT 09.04.2026
علّق وزير الزراعة اللبناني الدكتور نزار هاني، على الهجمات الإسرائيلية التي طالت لبنان أمس الأربعاء، مؤكدًا أن "ما حصل هو بمثابة تصعيد كبير من الجانب الإسرائيلي، وجريمة حرب بامتياز واعتداء على العاصمة بيروت ومناطق لبنانية أخرى".
وشدد وزير الزراعة اللبناني، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "لبنان هو من يفاوض عن نفسه مع الأمل بالوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن".

وأوضح هاني أن "ما حصل بالأمس كبير جدًا وسيكون له تأثير أساسي على جلسة الحكومة، التي ستنعقد اليوم، علمًا أن الاعتداءات الإسرائيلية تؤكّد أنه لا مناطق آمنة في لبنان".

وقوع انفجار في مبنى عقب غارة إسرائيلية، وسط تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
الصليب الأحمر اللبناني لـ"سبوتنيك": لا حصيلة نهائية لضحايا الغارات الإسرائيلية و62 بلاغا عن مفقودين
06:21 GMT
وأضاف وزير الزراعة اللبناني: "إسرائيل، عبر هجماتها في الأمس، أرادت التأكيد أن لبنان غير مشمول باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة"، لافتًا إلى "مساعٍ تُبحث لوقف إطلاق النار من قبل الحكومة ورئيس الجمهورية (جوزاف عون)، الذي سبق وأعلن في مبادرته عن مسار التفاوض المباشر إلا أنه لم يلقَ ردًا من الجانب الإسرائيلي".

وكشف الوزير هاني عن "تحرك كبير من أصدقاء لبنان، خاصة الجانب الفرنسي والمصري للتفاوض في الشأن اللبناني"، قائلًا إن "هذه المحاولات مستمرة منذ أشهر ولكنها لم تصل إلى نتيجة".

وشدّد على أن "الهمّ الأول والأخير لدى الحكومة اليوم هو وقف الاعتداء بأسرع وقت ممكن والانتقال للتفاهم على المرحلة المقبلة، فلبنان لم يعد يحتمل هذه الحروب على أرضه".
ويوم أمس الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت يوم أمس فقط، وجاء في بيان لها: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا و1165 جريحا".
وطالبت السلطات اللبنانية إخلاء شوارع بيروت بشكل فوري، فيما قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن "إسرائيل تقصف أحياء سكنية مكتظة في بيروت".
