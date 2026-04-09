وزير الزراعة اللبناني: إسرائيل ارتكبت جريمة حرب وأكدت أن بلادنا غير مشمولة بوقف إطلاق النار

وزير الزراعة اللبناني: إسرائيل ارتكبت جريمة حرب وأكدت أن بلادنا غير مشمولة بوقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

علّق وزير الزراعة اللبناني الدكتور نزار هاني، على الهجمات الإسرائيلية التي طالت لبنان أمس الأربعاء، مؤكدًا أن "ما حصل هو بمثابة تصعيد كبير من الجانب... 09.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-09T06:42+0000

2026-04-09T06:42+0000

2026-04-09T06:42+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

لبنان

إيران

أخبار إيران

وشدد وزير الزراعة اللبناني، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "لبنان هو من يفاوض عن نفسه مع الأمل بالوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن".وأضاف وزير الزراعة اللبناني: "إسرائيل، عبر هجماتها في الأمس، أرادت التأكيد أن لبنان غير مشمول باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة"، لافتًا إلى "مساعٍ تُبحث لوقف إطلاق النار من قبل الحكومة ورئيس الجمهورية (جوزاف عون)، الذي سبق وأعلن في مبادرته عن مسار التفاوض المباشر إلا أنه لم يلقَ ردًا من الجانب الإسرائيلي".وشدّد على أن "الهمّ الأول والأخير لدى الحكومة اليوم هو وقف الاعتداء بأسرع وقت ممكن والانتقال للتفاهم على المرحلة المقبلة، فلبنان لم يعد يحتمل هذه الحروب على أرضه".ويوم أمس الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، التي وقعت يوم أمس فقط، وجاء في بيان لها: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا و1165 جريحا".وطالبت السلطات اللبنانية إخلاء شوارع بيروت بشكل فوري، فيما قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن "إسرائيل تقصف أحياء سكنية مكتظة في بيروت".الأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية على لبنان تشكل خطرا جسيما على الهدنة الأمريكية الإيرانيةالحكومة اللبنانية تعلن الحداد الوطني على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية من المدنيين

لبنان

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي

