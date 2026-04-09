14 ضعفا… واشنطن تزيد من حجوزات صواريخ "توماهوك" بعد استخدامها المكثف ضد إيران
سبوتنيك عربي
اطّلعت وكالة "سبوتنيك"، على وثائق ميزانية وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) المنشورة في الآونة الأخيرة، حيث وجدت أن البحرية الأمريكية تخطط لزيادة مشترياتها من... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
اطّلعت وكالة "سبوتنيك"، على وثائق ميزانية وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) المنشورة في الآونة الأخيرة، حيث وجدت أن البحرية الأمريكية تخطط لزيادة مشترياتها من صواريخ "توماهوك" بأكثر من 14 ضعفًا، نظرًا لاستخدامها المكثف خلال المرحلة النشطة من الحرب الأمريكية على إيران.
ووفقاً للبيانات التي تمت مراجعتها، طلبت البحرية الأمريكية 3 مليارات دولار لشراء 785 صاروخا من طراز "توماهوك - كروز" للسنة المالية 2027، بحسب ما توصلت إليه "سبوتنيك".
يشار إلى أنه أنه لم يتم شراء سوى 55 صاروخًا فقط في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وجاء هذا الطلب عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة استخدمت أكثر من 850 صاروخ "توماهوك"، في الشهر الأول من عملية "إبيك فيوري" (الغضب الملحمي) ضد إيران.
ووصف العديد من مسؤولي البنتاغون هذا المعدل من الإنفاق بأنه "غير مستدام"، مشيرين إلى مخاطر تهدد الجاهزية القتالية في مناطق إستراتيجية أخرى، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران
لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأضاف ترامب أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.