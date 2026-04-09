14 ضعفا… واشنطن تزيد من حجوزات صواريخ "توماهوك" بعد استخدامها المكثف ضد إيران

14 ضعفا… واشنطن تزيد من حجوزات صواريخ "توماهوك" بعد استخدامها المكثف ضد إيران

سبوتنيك عربي

اطّلعت وكالة "سبوتنيك"، على وثائق ميزانية وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) المنشورة في الآونة الأخيرة، حيث وجدت أن البحرية الأمريكية تخطط لزيادة مشترياتها من... 09.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-09T06:57+0000

2026-04-09T06:57+0000

2026-04-09T06:57+0000

ووفقاً للبيانات التي تمت مراجعتها، طلبت البحرية الأمريكية 3 مليارات دولار لشراء 785 صاروخا من طراز "توماهوك - كروز" للسنة المالية 2027، بحسب ما توصلت إليه "سبوتنيك".يشار إلى أنه أنه لم يتم شراء سوى 55 صاروخًا فقط في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول المقبل.ووصف العديد من مسؤولي البنتاغون هذا المعدل من الإنفاق بأنه "غير مستدام"، مشيرين إلى مخاطر تهدد الجاهزية القتالية في مناطق إستراتيجية أخرى، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ.ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.إعلام: ترامب قد يعاقب بعض دول الناتو لعدم تعاونها معه في الحرب ضد إيران

سبوتنيك عربي

