المرشد الإيراني: مقتل خرازي وصمة عار على جبين القوى الأمريكية الصهيونية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
نبض افريقيا
مصر والمغرب توقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:43 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
16:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن لا تستطيع التحرك وحده في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
المرشد الإيراني: مقتل خرازي وصمة عار على جبين القوى الأمريكية الصهيونية
نعى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى خامنئي، الدكتور سيد كمال خرازي، مشيدًا بمسيرته في مجالات العلم والثقافة والسياسة الخارجية، ومعتبرًا أن... 10.04.2026, سبوتنيك عربي
المرشد الإيراني: مقتل خرازي وصمة عار على جبين القوى الأمريكية الصهيونية

18:06 GMT 10.04.2026 (تم التحديث: 18:40 GMT 10.04.2026)
نعى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى خامنئي، الدكتور سيد كمال خرازي، مشيدًا بمسيرته في مجالات العلم والثقافة والسياسة الخارجية، ومعتبرًا أن "استشهاده" يمثل "وسام فخر" للمجتمع الأكاديمي والمسؤولين في إيران، في مقابل ما وصفه بـ"وصمة عار" على جبين خصوم البلاد.
وأشار خامنئي إلى أن خرازي أمضى سنوات طويلة في خدمة مجالات متعددة، شملت العمل الثقافي والإعلامي وتولي مسؤوليات في وزارة الخارجية، إلى جانب نشاطه في العلوم المعرفية ومشاركته في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، بحسب ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.
بتعليمات واضحة من ترامب... وفد أمريكي يتوجه إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع إيران
كما تقدم بالتعزية إلى الشعب الإيراني والأوساط الأكاديمية وأسرة الراحل، وخاصة سيد محسن خرازي.

وأكد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، أمس الخميس، أن إيران لا تسعى إلى حرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت رغم الأضرار والضربات، من تحويل مسار الحرب إلى انتصار كبير.
رئيس الأركان الإسرائيلي: جاهزون في كل لحظة للعودة بقوة إلى إيران
وقال خامنئي في رسالة بمناسبة مرور 40 يوما على اغتيال المرشد السابق علي خامنئي: "إيران لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها، وأنه ورغم الضرر والضربات التي وجهها العدو حولت قواتنا المسلحة الحرب إلى انتصار كبير".
وتابع: "ينبغي أن يستمر حضور الشعب في الميدان كما كان خلال الأربعين يوما الماضية".
وأكمل: "المستكبرون في العالم أظهروا صورتهم عندما أقدموا على قتل أطفالنا".
خبير: الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران لم تعد سارية
وأضاف المرشد الإيراني: "نقول لجيراننا إنكم تشهدون معجزة فكونوا في المكان الصحيح وإحذروا وعود الأعداء الكاذبة، وننتظر رد الفعل المناسب من جيراننا الجنوبيين تجاهنا كي نظهر لهم أخوتنا".
وأضاف: "الجمهورية الإسلامية ستنقل إدارة مضيق هرمز إلى مرحلة جديدة، وما من شك في أننا سنعمل على الارتقاء بإدارة مضيق هرمز إلى مستوى جديد".
وأكمل: "إيران عازمة على الثأر لمرشدها الأعلى الراحل ولشهدائها"، مشيرا إلى أن "إيران تعتبر جميع جبهات المقاومة كيانا موحدا".
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
ترامب ينتقد إجراءات إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز: ليس هذا اتفاقنا
وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
