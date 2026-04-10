روسيا تدعو لضبط النفس في مفاوضات باكستان وتجنب تقويض فرص السلام
سبوتنيك عربي
دعت روسيا، اليوم الجمعة، المشاركين في المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان إلى التحلي بالمسؤولية وتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض الفرصة الحالية لحل النزاع.
2026-04-10T18:59+0000
18:54 GMT 10.04.2026 (تم التحديث: 18:59 GMT 10.04.2026)
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية نشر على موقع الإلكتروني: "ندعو جميع المشاركين في المفاوضات المعلنة في باكستان إلى التحلي بالمسؤولية وتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض الفرصة الحالية".
وتابع: "يفتح اليوم الباب أمام إمكانية حلّ الوضع المعقد في الخليج العربي".
وأضاف البيان أن معظم الدول تدعم هذه العملية وتتوقع نجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية، المقرر انطلاقها في إسلام آباد بوساطة باكستانية.
وفي السياق ذاته، أكدت روسيا على ضرورة وقف الضربات الصاروخية والجوية على لبنان والقتال على حدوده مع إسرائيل فوراً.
وجاء في البيان: "يجب وقف العمليات العسكرية في المنطقة الحدودية اللبنانية الإسرائيلية والضربات الصاروخية والجوية على لبنان فورا".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد
، المقرر انطلاقها، يوم غد السبت، حاسمة في سبيل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في الصراع الدائر منذ أسابيع في الشرق الأوسط.
وقال شريف في خطاب متلفز: "هذه المرحلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية مصيرية، إما أن تنجح أو تفشل في التوصل لاتفاق دائم".