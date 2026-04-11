"الفرعون المصري" يبلغ الهدف 400 في مسيرته الكروية
سبوتنيك عربي
واصل النجم المصري محمد صلاح الملقب بـ"الفرعون المصري" تألقه، بعدما سجل هدفاً في فوز فريقه ليفربول على فولهام بنتيجة 2-0، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-11T19:55+0000
واصل النجم المصري محمد صلاح الملقب بـ"الفرعون المصري" تألقه، بعدما سجل هدفاً في فوز فريقه ليفربول على فولهام بنتيجة 2-0، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبهذا الهدف، رفع صلاح
رصيده إلى 400 هدف في مسيرته الاحترافية، محققاً إنجازاً بارزاً في مشواره الكروي، بحسب ما ذكرت مواقع رياضية.
وبدأ صلاح مسيرته مع نادي "المقاولون العرب" في الدوري المصري، قبل أن ينتقل إلى بازل السويسري، ثم يخوض تجربة في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي في يناير 2014، ليرحل بعدها إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة فيورنتينا ثم روما، قبل انتقاله إلى ليفربول
في صيف 2017.
وكان النجم المصري، البالغ من العمر 33 عاماً، قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة استمرت تسعة مواسم.
وسجل صلاح أهدافه الـ400 بواقع 12 هدفاً مع "المقاولون العرب"، و20 هدفاً مع بازل، وهدفين مع تشيلسي، و9 أهداف مع فيورنتينا، و34 هدفاً مع روما، و256 هدفاً بقميص ليفربول
، إضافة إلى 67 هدفاً مع منتخب مصر.