"الفرعون المصري" يبلغ الهدف 400 في مسيرته الكروية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
"الفرعون المصري" يبلغ الهدف 400 في مسيرته الكروية
واصل النجم المصري محمد صلاح الملقب بـ"الفرعون المصري" تألقه، بعدما سجل هدفاً في فوز فريقه ليفربول على فولهام بنتيجة 2-0، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
وبهذا الهدف، رفع صلاح رصيده إلى 400 هدف في مسيرته الاحترافية، محققاً إنجازاً بارزاً في مشواره الكروي، بحسب ما ذكرت مواقع رياضية. وبدأ صلاح مسيرته مع نادي "المقاولون العرب" في الدوري المصري، قبل أن ينتقل إلى بازل السويسري، ثم يخوض تجربة في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي في يناير 2014، ليرحل بعدها إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة فيورنتينا ثم روما، قبل انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017. وسجل صلاح أهدافه الـ400 بواقع 12 هدفاً مع "المقاولون العرب"، و20 هدفاً مع بازل، وهدفين مع تشيلسي، و9 أهداف مع فيورنتينا، و34 هدفاً مع روما، و256 هدفاً بقميص ليفربول، إضافة إلى 67 هدفاً مع منتخب مصر.
19:55 GMT 11.04.2026
واصل النجم المصري محمد صلاح الملقب بـ"الفرعون المصري" تألقه، بعدما سجل هدفاً في فوز فريقه ليفربول على فولهام بنتيجة 2-0، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبهذا الهدف، رفع صلاح رصيده إلى 400 هدف في مسيرته الاحترافية، محققاً إنجازاً بارزاً في مشواره الكروي، بحسب ما ذكرت مواقع رياضية.
صفقة مدوية محتملة... "ليفربول" يعرض محمد صلاح للانتقال إلى "الهلال" السعودي مقابل ليوناردو
وبدأ صلاح مسيرته مع نادي "المقاولون العرب" في الدوري المصري، قبل أن ينتقل إلى بازل السويسري، ثم يخوض تجربة في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي في يناير 2014، ليرحل بعدها إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة فيورنتينا ثم روما، قبل انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017.
محمد صلاح يعلن رسميا رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم
وكان النجم المصري، البالغ من العمر 33 عاماً، قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة استمرت تسعة مواسم.
وسجل صلاح أهدافه الـ400 بواقع 12 هدفاً مع "المقاولون العرب"، و20 هدفاً مع بازل، وهدفين مع تشيلسي، و9 أهداف مع فيورنتينا، و34 هدفاً مع روما، و256 هدفاً بقميص ليفربول، إضافة إلى 67 هدفاً مع منتخب مصر.
