https://sarabic.ae/20260411/بوتين-يهنئ-نزار-آميدي-على-انتخابه-رئيسا-للعراق--1112479603.html
بوتين يهنئ نزار آميدي على انتخابه رئيسا للعراق
بوتين يهنئ نزار آميدي على انتخابه رئيسا للعراق
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس العراقي، نزار آميدي، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية العراق، متمنيا له التوفيق ومعربا عن أمله في تعزيز العلاقات الودية... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-11T18:24+0000
2026-04-11T18:24+0000
2026-04-11T18:24+0000
روسيا
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107242469_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_21071a14b89d3e9be05281f04595cb39.jpg
وجاء في بيان الكرملين: "أتقدم إليكم بخالص التهاني بمناسبة انتخابكم رئيساً لجمهورية العراق".وفي وقت سابق من اليوم، أدى نزار آميدي، اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية العراق عقب حصوله على أغلبية أصوات مجلس النواب العراقي في جلسة التصويت المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.وأعلن مجلس النواب العراقي، في بيان: "محمد سعيد آميدي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية"، وقال المجلس إن انتخاب نزار محمد سعيد رئيسا للعراق جاء "بعد حصوله على 227 صوتا مقابل 15 صوتا لمثنى أمين نادر، و7 أصوات باطلة".
https://sarabic.ae/20260411/نزار-آميدي-التاريخ-والنشأة-من-هو-الرئيس-العراقي-الجديد؟-1112475835.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107242469_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_14f5bd116216f251f3600f454e056412.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
بوتين يهنئ نزار آميدي على انتخابه رئيسا للعراق
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس العراقي، نزار آميدي، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية العراق، متمنيا له التوفيق ومعربا عن أمله في تعزيز العلاقات الودية بين روسيا والعراق.
وجاء في بيان الكرملين: "أتقدم إليكم بخالص التهاني بمناسبة انتخابكم رئيساً لجمهورية العراق".
وتابع : "أتمنى لكم التوفيق في هذا المنصب الرفيع. وبالطبع، آمل أن تسهم جهودكم في تعزيز العلاقات الودية التاريخية بين روسيا والعراق".
وفي وقت سابق من اليوم، أدى نزار آميدي، اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية العراق عقب حصوله على أغلبية أصوات مجلس النواب العراقي في جلسة التصويت المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.
وأعلن مجلس النواب العراقي، في بيان: "محمد سعيد آميدي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية
"، وقال المجلس إن انتخاب نزار محمد سعيد رئيسا للعراق جاء "بعد حصوله على 227 صوتا مقابل 15 صوتا لمثنى أمين نادر، و7 أصوات باطلة".