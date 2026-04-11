نزار آميدي التاريخ والنشأة... من هو الرئيس العراقي الجديد؟

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
نزار آميدي التاريخ والنشأة... من هو الرئيس العراقي الجديد؟
أدى نزار آميدي، اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية العراق، اليوم السبت، عقب حصوله على أغلبية أصوات مجلس النواب العراقي في جلسة التصويت المخصصة لانتخاب رئيس... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
وأعلن مجلس النواب العراقي، في بيان: "محمد سعيد آميدي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية".وكان التلفزيون العراقي قد أعلن انتخاب نزار آميدي رئيسا للبلاد.من هو الرئيس العراقي الجديدولد نزار محمد سعيد محمد آميدي، في 6 فبراير/شباط 1968، في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، وهو متزوج ولديه أربعة أبناء.لم يغادر آميدي العراق خلال فترات الاضطراب السياسي، ولم يكن من الشخصيات المعارضة التي عاشت في المنفى خلال حكم "حزب البعث". ويُذكر أنه يتقن اللغتين العربية والكردية فقط، ويحمل الجنسية العراقية فقط.ورغم ذلك، ظل بعيدا عن الأضواء الإعلامية خلال معظم مسيرته السياسية، مع امتلاكه خبرة طويلة في العمل الحكومي والسياسي والدبلوماسي.
أدى نزار آميدي، اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية العراق، اليوم السبت، عقب حصوله على أغلبية أصوات مجلس النواب العراقي في جلسة التصويت المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.
وأعلن مجلس النواب العراقي، في بيان: "محمد سعيد آميدي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية".

وقال المجلس إن انتخاب نزار محمد سعيد رئيسا للعراق جاء "بعد حصوله على 227 صوتا مقابل 15 صوتا لمثنى أمين نادر ، و7 أصوات باطلة".

سباق مع الوقت في بغداد...دعوات متصاعدة لانتخاب رئيس الجمهورية
29 مارس, 14:30 GMT
وكان التلفزيون العراقي قد أعلن انتخاب نزار آميدي رئيسا للبلاد.

من هو الرئيس العراقي الجديد

ولد نزار محمد سعيد محمد آميدي، في 6 فبراير/شباط 1968، في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، وهو متزوج ولديه أربعة أبناء.

تلقى تعليمه في مدينة الموصل، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعتها. عمل لاحقا في السليمانية ثم في بغداد، ما منحه خبرة عملية واسعة في الواقعين السياسي والمؤسسي والاجتماعي في العراق وإقليم كردستان.

السوداني: العراق يرفض الانجرار إلى صراعات المنطقة
28 مارس, 14:26 GMT
لم يغادر آميدي العراق خلال فترات الاضطراب السياسي، ولم يكن من الشخصيات المعارضة التي عاشت في المنفى خلال حكم "حزب البعث". ويُذكر أنه يتقن اللغتين العربية والكردية فقط، ويحمل الجنسية العراقية فقط.

نشط سياسيا ضمن حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، وعمل بشكل مباشر مع الرئيس الأسبق جلال طالباني، كما شغل منصب وزير البيئة لمدة عامين.

ورغم ذلك، ظل بعيدا عن الأضواء الإعلامية خلال معظم مسيرته السياسية، مع امتلاكه خبرة طويلة في العمل الحكومي والسياسي والدبلوماسي.
