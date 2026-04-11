نزار آميدي التاريخ والنشأة... من هو الرئيس العراقي الجديد؟
سبوتنيك عربي
أدى نزار آميدي، اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية العراق، اليوم السبت، عقب حصوله على أغلبية أصوات مجلس النواب العراقي في جلسة التصويت المخصصة لانتخاب رئيس... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-11T16:01+0000
وأعلن مجلس النواب العراقي، في بيان: "محمد سعيد آميدي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية".وكان التلفزيون العراقي قد أعلن انتخاب نزار آميدي رئيسا للبلاد.
أدى نزار آميدي، اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية العراق، اليوم السبت، عقب حصوله على أغلبية أصوات مجلس النواب العراقي في جلسة التصويت المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.
وأعلن مجلس النواب العراقي، في بيان: "محمد سعيد آميدي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية".
وقال المجلس إن انتخاب نزار محمد سعيد رئيسا للعراق جاء "بعد حصوله على 227 صوتا مقابل 15 صوتا لمثنى أمين نادر ، و7 أصوات باطلة".
وكان التلفزيون العراقي قد أعلن انتخاب نزار آميدي رئيسا للبلاد.
من هو الرئيس العراقي الجديد
ولد نزار محمد سعيد محمد آميدي، في 6 فبراير/شباط 1968، في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، وهو متزوج ولديه أربعة أبناء.
تلقى تعليمه في مدينة الموصل، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعتها. عمل لاحقا في السليمانية ثم في بغداد، ما منحه خبرة عملية واسعة في الواقعين السياسي والمؤسسي والاجتماعي في العراق وإقليم كردستان.
لم يغادر آميدي العراق خلال فترات الاضطراب السياسي، ولم يكن من الشخصيات المعارضة التي عاشت في المنفى خلال حكم "حزب البعث". ويُذكر أنه يتقن اللغتين العربية والكردية فقط، ويحمل الجنسية العراقية فقط.
نشط سياسيا ضمن حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، وعمل بشكل مباشر مع الرئيس الأسبق جلال طالباني، كما شغل منصب وزير البيئة لمدة عامين.
ورغم ذلك، ظل بعيدا عن الأضواء الإعلامية خلال معظم مسيرته السياسية، مع امتلاكه خبرة طويلة في العمل الحكومي والسياسي والدبلوماسي.