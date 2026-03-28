السوداني: العراق يرفض الانجرار إلى صراعات المنطقة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حرص حكومته على منع أي طرف، داخلي أو خارجي، من جرّ العراق إلى الصراع الدائر في المنطقة، مشدداً على مواصلة... 28.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-28T14:26+0000

وأدان السوداني، اليوم السبت، الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك، مؤكداً رفضه لأي اعتداء يهدد الأمن والاستقرار.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان نقله وكالة أنباء العراق (واع)، أن السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً مع بارزاني، جرى خلاله بحث آخر تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، إلى جانب مناقشة الملفات الأمنية وسبل تعزيز الاستقرار على المستوى الوطني.وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وجّه بتشكيل فريق أمني وفني مشترك، يضم الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، للتحقيق في ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولين عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وأعلنت الولايات المتحدة أنها والعراق سيعززان التعاون بينهما "من أجل منع الهجمات وضمان عدم استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على المنشآت الأمريكية".وأصدرت السفارة الأمريكية والسلطات العراقية، بيانين في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أعلنتا فيهما عن تشكيل "لجنة تنسيق مشتركة عليا" للإشراف على الجهود المبذولة للتصدي للهجمات في العراق.ووفقا لعدد من الخبراء العراقيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، انجر العراق بشكل متزايد إلى صراع كان يسعى جاهدا لتجنبه.وبحسب وسائل إعلام محلية، نفذت جماعات مسلحة عراقية موالية لإيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على أهداف أمريكية متعددة، بما في ذلك السفارة في بغداد.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية.

