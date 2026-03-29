https://sarabic.ae/20260329/سباق-مع-الوقت-في-بغداددعوات-متصاعدة-لانتخاب-رئيس-الجمهورية-1112075185.html

سباق مع الوقت في بغداد...دعوات متصاعدة لانتخاب رئيس الجمهورية

سبوتنيك عربي

تشهد الساحة السياسية في العراق تصاعدا ملحوظا في الدعوات الرامية إلى حسم الاستحقاقات الدستورية وإنهاء حالة الانسداد التي ألقت بظلالها على عمل مؤسسات الدولة خلال... 29.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-29T14:30+0000

العراق

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/18/1106353209_18:0:1262:700_1920x0_80_0_0_b1549e1cb48c48a18ccb537de45f48fb.jpg

وبين تحركات نيابية لكسر الجمود، ومطالبات سياسية باتخاذ قرارات حاسمة، تتجه الأنظار نحو إمكانية تحقيق اختراق في ملف انتخاب رئيس الجمهورية، كمدخل أساسي لإعادة تفعيل المسار الدستوري واستكمال تشكيل السلطة التنفيذية.دعوات لحسم الاستحقاقات الدستوريةفي غضون ذلك، دعا النائب السابق عبود وحيد العيساوي، القوى السياسية العراقية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والإسراع في حسم الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، محذرا من تداعيات استمرار الانسداد السياسي في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.وأضاف: "البلاد تعرضت خلال الفترة الماضية لانتهاكات تمس السيادة، إلى جانب سقوط مئات الضحايا، ما يستدعي توحيد الصفوف والابتعاد عن الخلافات السياسية الضيقة، والعمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا".وأشار العيساوي إلى "وجود حراك سياسي خلال الأيام الماضية، يتضمن تفاهمات بين قوى رئيسية، من بينها الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوى الإطار التنسيقي، مبينا أن "هذه التفاهمات قد تمهد الطريق لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم تكليف شخصية متفق عليها لتشكيل الحكومة".وفي خطوة لافتة لكسر الجمود السياسي، دعا أكثر من 200 نائب في مجلس النواب العراقي رئاسة المجلس إلى عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين الموافق 30 آذار 2026، لانتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدين ضرورة وضع حد لحالة الشغور التي تطال هذا المنصب السيادي.وأشاروا إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية لم يعد خيارًا قابلاً للتأجيل، بل استحقاق وطني عاجل، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها العراق، معتبرين أن إكمال هذا المسار من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي وإعادة ثقة الشارع بالمؤسسات الدستورية.إشادة بالتحرك البرلماني لكسر الانسداد السياسيفي المقابل، اعتبر المحلل السياسي أحمد العبادة، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "لجوء مجلس النواب إلى المضي بإجراءاته الدستورية رغم غياب التوافقات السياسية يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكسر حالة الانسداد السياسي التي استمرت لفترة طويلة".ووفقا للعبادة، فإن "استمرار الخلافات بين الكتل الكبرى لا ينبغي أن يعرقل عمل المؤسسة التشريعية"، مشددا على أن "المسؤولية الأساسية تقع على عاتق البرلمان في إيجاد حلول عملية للأزمة السياسية".وفي جانب آخر، أشار العبادة إلى تحسن الوضع المائي في البلاد خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج، لافتاً إلى أن خزين المياه شهد ارتفاعا ملحوظا، خاصة في سد الموصل وعدد من السدود في المحافظات.ويأتي هذا التحرك النيابي بالتزامن مع حراك سياسي متسارع تشهده الساحة العراقية، في محاولة لإنهاء حالة الانسداد، خاصة أن ملف رئاسة الجمهورية يُعد خطوة مفصلية تمهّد لاستكمال بقية الاستحقاقات، وفي مقدمتها تشكيل الحكومة.وفي سياق متصل، أطلقت مجموعة مدنية تحت اسم “مبادرة عراقيون”، في 25 مارس/ آذار 2026، حملة لجمع التواقيع، بهدف الضغط باتجاه حل مجلس النواب وتفعيل قانون الأحزاب، خصوصا فيما يتعلق بالأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

