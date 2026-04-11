دولة عربية توضح أسباب لجوئها لـ"الكوبون الغازي" وسط أزمة عالمية

سبوتنيك عربي

أوضحت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، أسباب اعتماد نظام "الكوبون الغازي" بواقع قنينتين شهريا، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات تنظيم توزيع الغاز... 11.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-11T13:30+0000

وقال المتحدث باسم الوزارة، صاحب بزون، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه لا توجد أزمة في الغاز، مشيرا إلى أن الإنتاج اليومي البالغ نحو 5 آلاف طن يوازي حجم الاستهلاك.وأضاف أن تراجع معدلات إنتاج الغاز المصاحب مقارنة بالسنوات السابقة أثر على كميات الإمداد، ما استدعى تنظيم التوزيع عبر نظام الكوبونات.من ناحية أخرى، أكد، صاحب بزون، أن الحكومة العراقية ستستورد 200 ألف طن من الغاز لتغطية أي نقص محتمل وضمان استقرار الإمدادات، لافتا إلى أن وزارة النفط مستمرة في السيطرة على جميع المشتقات النفطية، بما في ذلك البنزين، وطمأن المواطنين إلى استقرار التجهيز وعدم وجود أي أزمة حالية.وأوضح أن ما تم تداوله بشأن تحديد حصة البنزين بـ33 لترا لكل سيارة في كتاب رسمي هو "كتاب مزور"، مشددا على أن وزارة النفط العراقية تتابع تجهيز المشتقات النفطية بشكل كامل ومنتظم حتى الآن.

