https://sarabic.ae/20260411/نائب-الرئيس-الإيراني-يربط-التوصل-إلى-اتفاق-بعدم-خضوع-الوفد-الأمريكي-المفاوض-لأجندات-تل-أبيب-1112467584.html
نائب الرئيس الإيراني يربط التوصل إلى اتفاق بعدم خضوع الوفد الأمريكي المفاوض لأجندات تل أبيب
أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، إذا كان الوفد الأمريكي المفاوض في إسلام آباد يمثل مصالح...
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/17/1111815073_0:34:1501:878_1920x0_80_0_0_38469003843201c89e18eeb02dcd2f67.jpg
مفاوضات إسلام آباد... أهم التفاصيل عن أعضاء الوفدين الإيراني والأمريكي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/17/1111815073_82:0:1415:1000_1920x0_80_0_0_55d955dc078272332387c330849ff369.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، إذا كان الوفد الأمريكي المفاوض في إسلام آباد يمثل مصالح "إسرائيل أولا".
ونشر عارف على منصة "إكس": "إذا تفاوضنا في إسلام آباد مع ممثلي "أمريكا أولا" (أي من يمثلون مصالح أمريكا)، فمن المحتمل التوصل إلى اتفاق يكون مفيدًا للجانبين والعالم، أما إذا واجهنا ممثلي "إسرائيل أولًا"، فلن يتم التوصل إلى أي اتفاق".
وأضاف: "سنضطر إلى مواصلة دفاعنا بشكل أشد من السابق، وسيتحمل العالم تكاليف أكبر".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ مساء اليوم السبت في إسلام آباد، إذا تم التوافق مسبقا بين الطرفين على شروط طهران.
ووصلت اليوم السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المحادثات مع إيران في إسلام آباد.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".