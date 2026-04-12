أساطيل ناقلات النفط والغاز... كيف أصبحت دول عربية من "أسياد النقل البحري"؟

تحولت أساطيل ناقلات النفط والغاز في الدول العربية إلى أحد أهم أعمدة منظومة الطاقة العالمية، بعدما نجحت في ترسيخ حضورها داخل حركة التجارة البحرية، مستفيدة من... 12.04.2026, سبوتنيك عربي

ومع تصاعد الطلب العالمي، كثّفت هذه الدول استثماراتها في تحديث الأساطيل وتوسيعها، بما يعزز قدرتها على تأمين الإمدادات ورفع كفاءة التشغيل.وتكشف أحدث البيانات أن هذه الأساطيل لم تعد مجرد وسيلة نقل، بل أصبحت أداة استراتيجية تمنح الدول العربية نفوذا مباشرا في سوق الطاقة، خاصة مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، والتوسع في بناء ناقلات حديثة تدعم الاستدامة وتنافسية الشركات، وفقا لمنصة "الطاقة".قطر – زعامة عالمية في نقل الغازتتصدر قطر المشهد بأسطول ضخم تديره شركة "ناقلات"، يضعها ضمن أكبر مشغلي ناقلات الغاز الطبيعي المسال عالميا، مع اعتماد واسع من الأسواق الأوروبية والآسيوية على صادراتها. وتواصل الدوحة تعزيز هذه المكانة عبر برنامج توسع يتضمن بناء أكثر من 100 ناقلة جديدة.السعودية – قوة كبرى في ناقلات النفط العملاقةتعد المملكة من أبرز اللاعبين في قطاع النقل البحري للطاقة عبر شركة "البحري"، التي تمتلك أسطولا متنوعا يضم عشرات ناقلات النفط العملاقة، ما يمنحها قدرة كبيرة على التحكم في تدفقات الخام إلى الأسواق العالمية.الإمارات – منظومة متكاملة للنقل والخدماتنجحت الإمارات العربية المتحدة في بناء أسطول ضخم ومتعدد المهام من خلال "أدنوك للإمداد والخدمات"، يشمل ناقلات الطاقة وسفن الدعم، مدعوما بعمليات توسع واستحواذ عززت حضورها في الأسواق الدولية.الكويت – أسطول مرن بخطط تحديث طموحةتعتمد الكويت على أسطول متنوع من ناقلات النفط والغاز، مع توجه واضح نحو تحديثه عبر تقليل العدد وزيادة الكفاءة، بما يعزز قدرتها التنافسية في سوق الشحن البحري.سلطنة عمان – توسع يعزز الحضور الإقليميتواصل "أسياد للنقل البحري" تطوير أسطولها المتنوع، مع خطط لإضافة سفن جديدة بعد إدراجها في البورصة، ما يدعم مكانة السلطنة في قطاع النقل البحري للطاقة.الجزائر – تعزيز صادرات الغاز عبر أسطول متخصصتركز الجزائر على تطوير ناقلات الغاز الطبيعي المسال من خلال شركة "هيبروك"، بما يتماشى مع الطلب الأوروبي المتزايد، ويعزز دورها كمصدر رئيسي للطاقة.ليبيا – تحديث الأسطول لمواكبة المنافسةتعمل ليبيا على تطوير أسطولها البحري عبر إدخال ناقلات حديثة وصديقة للبيئة، بهدف رفع الكفاءة وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.العراق – عودة تدريجية إلى سوق النقل البحرييسعى العراق إلى إعادة بناء أسطوله النفطي بعد سنوات من التراجع، من خلال خطط توسع وعقود لبناء ناقلات جديدة تعيد له دوره في نقل النفط.مصر – مركز إقليمي داعم للإمداداتتلعب مصر دورا محوريا عبر أسطول الشركة العربية البحرية لنقل البترول، الذي يتميز بالتنوع، إلى جانب بنية دعم قوية تسهم في تأمين سلاسل الإمداد وعمليات الإنتاج.وفي المجمل، تعكس هذه التحركات تحولا نوعيا في دور الدول العربية، التي لم تعد فقط منتجة للطاقة، بل أصبحت أيضا من كبار "أسياد النقل البحري"، القادرين على التأثير في مسارات الإمدادات العالمية وضمان استقرار الأسواق.

