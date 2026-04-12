أساطيل ناقلات النفط والغاز... كيف أصبحت دول عربية من "أسياد النقل البحري"؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260412/أساطيل-ناقلات-النفط-والغاز-العربية-كيف-أصبحت-دول-عربية-من-أسياد-النقل-البحري-1112490529.html
أساطيل ناقلات النفط والغاز... كيف أصبحت دول عربية من "أسياد النقل البحري"؟
سبوتنيك عربي
السعودية
قطر
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الكويت
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112490308_0:0:1777:1000_1920x0_80_0_0_43f1e933d353b1e776b97fa2f6244f0e.jpg
السعودية
قطر
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112490308_63:0:1643:1185_1920x0_80_0_0_de5e4dab1bb70126d30c74a74b176322.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الكويت, العالم العربي
السعودية, قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الكويت, العالم العربي

© Photo / Unsplash/ Georg Eiermannناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
© Photo / Unsplash/ Georg Eiermann
تابعنا عبر
تحولت أساطيل ناقلات النفط والغاز في الدول العربية إلى أحد أهم أعمدة منظومة الطاقة العالمية، بعدما نجحت في ترسيخ حضورها داخل حركة التجارة البحرية، مستفيدة من موقعها الجغرافي واحتياطاتها الضخمة من النفط والغاز.
ومع تصاعد الطلب العالمي، كثّفت هذه الدول استثماراتها في تحديث الأساطيل وتوسيعها، بما يعزز قدرتها على تأمين الإمدادات ورفع كفاءة التشغيل.
وتكشف أحدث البيانات أن هذه الأساطيل لم تعد مجرد وسيلة نقل، بل أصبحت أداة استراتيجية تمنح الدول العربية نفوذا مباشرا في سوق الطاقة، خاصة مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، والتوسع في بناء ناقلات حديثة تدعم الاستدامة وتنافسية الشركات، وفقا لمنصة "الطاقة".

قطر – زعامة عالمية في نقل الغاز

تتصدر قطر المشهد بأسطول ضخم تديره شركة "ناقلات"، يضعها ضمن أكبر مشغلي ناقلات الغاز الطبيعي المسال عالميا، مع اعتماد واسع من الأسواق الأوروبية والآسيوية على صادراتها.
وتواصل الدوحة تعزيز هذه المكانة عبر برنامج توسع يتضمن بناء أكثر من 100 ناقلة جديدة.

السعودية – قوة كبرى في ناقلات النفط العملاقة

تعد المملكة من أبرز اللاعبين في قطاع النقل البحري للطاقة عبر شركة "البحري"، التي تمتلك أسطولا متنوعا يضم عشرات ناقلات النفط العملاقة، ما يمنحها قدرة كبيرة على التحكم في تدفقات الخام إلى الأسواق العالمية.

الإمارات – منظومة متكاملة للنقل والخدمات

نجحت الإمارات العربية المتحدة في بناء أسطول ضخم ومتعدد المهام من خلال "أدنوك للإمداد والخدمات"، يشمل ناقلات الطاقة وسفن الدعم، مدعوما بعمليات توسع واستحواذ عززت حضورها في الأسواق الدولية.
الكويت – أسطول مرن بخطط تحديث طموحة

تعتمد الكويت على أسطول متنوع من ناقلات النفط والغاز، مع توجه واضح نحو تحديثه عبر تقليل العدد وزيادة الكفاءة، بما يعزز قدرتها التنافسية في سوق الشحن البحري.

سلطنة عمان – توسع يعزز الحضور الإقليمي

تواصل "أسياد للنقل البحري" تطوير أسطولها المتنوع، مع خطط لإضافة سفن جديدة بعد إدراجها في البورصة، ما يدعم مكانة السلطنة في قطاع النقل البحري للطاقة.

الجزائر – تعزيز صادرات الغاز عبر أسطول متخصص

تركز الجزائر على تطوير ناقلات الغاز الطبيعي المسال من خلال شركة "هيبروك"، بما يتماشى مع الطلب الأوروبي المتزايد، ويعزز دورها كمصدر رئيسي للطاقة.

ليبيا – تحديث الأسطول لمواكبة المنافسة

تعمل ليبيا على تطوير أسطولها البحري عبر إدخال ناقلات حديثة وصديقة للبيئة، بهدف رفع الكفاءة وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
العراق – عودة تدريجية إلى سوق النقل البحري

يسعى العراق إلى إعادة بناء أسطوله النفطي بعد سنوات من التراجع، من خلال خطط توسع وعقود لبناء ناقلات جديدة تعيد له دوره في نقل النفط.

مصر – مركز إقليمي داعم للإمدادات

تلعب مصر دورا محوريا عبر أسطول الشركة العربية البحرية لنقل البترول، الذي يتميز بالتنوع، إلى جانب بنية دعم قوية تسهم في تأمين سلاسل الإمداد وعمليات الإنتاج.
وفي المجمل، تعكس هذه التحركات تحولا نوعيا في دور الدول العربية، التي لم تعد فقط منتجة للطاقة، بل أصبحت أيضا من كبار "أسياد النقل البحري"، القادرين على التأثير في مسارات الإمدادات العالمية وضمان استقرار الأسواق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала