بزشكيان يؤكد لبوتين هاتفيا استعداد طهران للتوصل لاتفاق متوازن مع واشنطن

بزشكيان يؤكد لبوتين هاتفيا استعداد طهران للتوصل لاتفاق متوازن مع واشنطن

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، ضرورة احترام حق السيادة الوطنية لإيران، منتقدا بشدة مواقف ومعايير الدول... 12.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-12T16:36+0000

2026-04-12T16:36+0000

2026-04-12T17:44+0000

وقال بوتين، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، اليوم الأحد، إن "بوتين انتقد بشدة مواقف ومعايير الدول الغربية المزدوجة، وأكد على ضرورة احترام حق السيادة الوطنية والسلامة الترابية لإيران"، مشددا على "المواقف المحقة للجانب الإيراني، بما في ذلك في مجال تعويض الخسائر الناجمة عن العدوان العسكري على إيران والحصول على ضمانات أمنية طويلة الأجل لعدم تكرار العدوان".وشدد بوتين على "ضرورة تطوير التعاون في مختلف المجالات في إطار المعاهدة الشاملة الاستراتيجية، واستمرار التعاون بين البلدين في المحافل الدولية".وبدوره أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن مع واشنطن يضمن السلام والأمن في المنطقة.وقال بزشكيان، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، اليوم الأحد إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة تماما للتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل يضمن السلام والأمن المستدامين في المنطقة".وأضاف أن "خطنا الأحمر هو المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني، وإذا التزمت الولايات المتحدة بالأطر القانونية الدولية، فإن التوصل إلى اتفاق ليس بعيد المنال".وشدد على "استعداد إيران للمشاركة والتعاون مع جيرانها من أجل تحقيق السلام والأمن الذاتي في المنطقة، دون وجود وتدخل الدول خارج الإقليم".وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "قيّم رئيس إيران المحادثات الإيرانية-الأمريكية التي جرت في 11 نيسان/أبريل في إسلام آباد، وأعرب عن تقديره للموقف الروسي المبدئي، بما في ذلك في المحافل الدولية، والهادف إلى خفض التصعيد. كما شكر مسعود يزشكيان روسيا على المساعدات الإنسانية التي قدمتها للشعب الإيراني".

إيران

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, إيران