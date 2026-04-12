بزشكيان يؤكد لبوتين هاتفيا استعداد طهران للتوصل لاتفاق متوازن مع واشنطن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260412/بزشكيان-يؤكد-لبوتين-هاتفيا-استعداد-طهران-للتوصل-لاتفاق-متوازن-مع-واشنطن-1112509460.html
بزشكيان يؤكد لبوتين هاتفيا استعداد طهران للتوصل لاتفاق متوازن مع واشنطن
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، ضرورة احترام حق السيادة الوطنية لإيران، منتقدا بشدة مواقف ومعايير الدول... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T16:36+0000
2026-04-12T17:44+0000
روسيا
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096884333_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_036d59a9bbc2f481b698b25f47b24b5d.jpg
وقال بوتين، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، اليوم الأحد، إن "بوتين انتقد بشدة مواقف ومعايير الدول الغربية المزدوجة، وأكد على ضرورة احترام حق السيادة الوطنية والسلامة الترابية لإيران"، مشددا على "المواقف المحقة للجانب الإيراني، بما في ذلك في مجال تعويض الخسائر الناجمة عن العدوان العسكري على إيران والحصول على ضمانات أمنية طويلة الأجل لعدم تكرار العدوان".
https://sarabic.ae/20260412/الرئيس-الإيراني-يهنئ-بوتين-وجميع-المسيحيين-الأرثوذكس-في-روسيا-بمناسبة-عيد-الفصح-1112502762.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096884333_202:0:2291:1567_1920x0_80_0_0_e7db785dbb8202e8f18eaef628792b82.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
16:36 GMT 12.04.2026 (تم التحديث: 17:44 GMT 12.04.2026)
© Sputnikالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، ضرورة احترام حق السيادة الوطنية لإيران، منتقدا بشدة مواقف ومعايير الدول الغربية المزدوجة.
وقال بوتين، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، اليوم الأحد، إن "بوتين انتقد بشدة مواقف ومعايير الدول الغربية المزدوجة، وأكد على ضرورة احترام حق السيادة الوطنية والسلامة الترابية لإيران"، مشددا على "المواقف المحقة للجانب الإيراني، بما في ذلك في مجال تعويض الخسائر الناجمة عن العدوان العسكري على إيران والحصول على ضمانات أمنية طويلة الأجل لعدم تكرار العدوان".

وأضاف: أن "بوتين أعرب عن دعم ومساندة روسيا للمرشد الإيراني وحكومة وشعب إيران، وأكد دعم روسيا للعمليات الدبلوماسية من أجل تسوية سياسية للأزمة الراهنة".

وشدد بوتين على "ضرورة تطوير التعاون في مختلف المجالات في إطار المعاهدة الشاملة الاستراتيجية، واستمرار التعاون بين البلدين في المحافل الدولية".
وبدوره أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن مع واشنطن يضمن السلام والأمن في المنطقة.
وقال بزشكيان، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، اليوم الأحد إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة تماما للتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل يضمن السلام والأمن المستدامين في المنطقة".
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
وأضاف أن "خطنا الأحمر هو المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني، وإذا التزمت الولايات المتحدة بالأطر القانونية الدولية، فإن التوصل إلى اتفاق ليس بعيد المنال".
وشدد على "استعداد إيران للمشاركة والتعاون مع جيرانها من أجل تحقيق السلام والأمن الذاتي في المنطقة، دون وجود وتدخل الدول خارج الإقليم".
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعرب، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن امتنانه لموقف روسيا المبدئي وشكره على المساعدات الإنسانية.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "قيّم رئيس إيران المحادثات الإيرانية-الأمريكية التي جرت في 11 نيسان/أبريل في إسلام آباد، وأعرب عن تقديره للموقف الروسي المبدئي، بما في ذلك في المحافل الدولية، والهادف إلى خفض التصعيد. كما شكر مسعود يزشكيان روسيا على المساعدات الإنسانية التي قدمتها للشعب الإيراني".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала