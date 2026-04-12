الرئيس الإيراني يهنئ بوتين وجميع المسيحيين الأرثوذكس في روسيا بمناسبة عيد الفصح

سبوتنيك عربي

أفاد المكتب الإعلامي للكرملين، اليوم الأحد، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجميع المسيحيين الأرثوذكس في روسيا بمناسبة عيد...

وتأتي تهنئة الرئيس الإيراني للرئيس بوتين، تزامنا مع إعلان روسيا هدنة بمناسبة عيد الفصح، ووقف العمليات القتالية مع أوكرانيا في جميع الاتجاهات خلال فترة مدتها 32 ساعة.وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن هدنة عيد الفصح هي بادرة إنسانية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن عيد الفصح هو "عيد مقدس للروس والأوكرانيين، وللشعب الأوكراني أيضا، يحمل دلالات خاصة".وأشار الكرملين إلى أنه وجّه وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش فاليري غيراسيموف، بوقف العمليات القتالية في جميع الاتجاهات خلال هذه الفترة.وبدأ سريان وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الفصح، من تمام الساعة 16:00 بتوقيت موسكو يوم أمس السبت، وسيستمر حتى 13 أبريل/نيسان.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في عيد الفصح 1971 مرة، وذلك منذ الإعلان عنه وحتى الساعة الثامنة صباحا من يوم 12 أبريل/نيسان.

