https://sarabic.ae/20260412/الرئيس-الإيراني-يهنئ-بوتين-وجميع-المسيحيين-الأرثوذكس-في-روسيا-بمناسبة-عيد-الفصح-1112502762.html
الرئيس الإيراني يهنئ بوتين وجميع المسيحيين الأرثوذكس في روسيا بمناسبة عيد الفصح
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي للكرملين، اليوم الأحد، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجميع المسيحيين الأرثوذكس في روسيا بمناسبة عيد الفصح.
2026-04-12T13:05+0000
مجتمع
مفاوضات السلام
مفاعل نووي
مفاوضات
أخبار ايران اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
عيد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096870550_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_ed50c18c6c4bdb3a70d927eb05f9e4d4.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096870550_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_aaee9f755371273fd87a95902364b8b8.jpg
أفاد المكتب الإعلامي للكرملين، اليوم الأحد، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجميع المسيحيين الأرثوذكس في روسيا بمناسبة عيد الفصح.
وتأتي تهنئة الرئيس الإيراني للرئيس بوتين، تزامنا مع إعلان روسيا هدنة بمناسبة عيد الفصح، ووقف العمليات القتالية مع أوكرانيا في جميع الاتجاهات خلال فترة مدتها 32 ساعة.
وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن هدنة عيد الفصح هي بادرة إنسانية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن عيد الفصح هو "عيد مقدس للروس والأوكرانيين، وللشعب الأوكراني أيضا، يحمل دلالات خاصة".
وأشار الكرملين إلى أنه وجّه وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش فاليري غيراسيموف، بوقف العمليات القتالية في جميع الاتجاهات خلال هذه الفترة.
وبدأ سريان وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الفصح، من تمام الساعة 16:00 بتوقيت موسكو يوم أمس السبت، وسيستمر حتى 13 أبريل/نيسان.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في عيد الفصح 1971 مرة، وذلك منذ الإعلان عنه وحتى الساعة الثامنة صباحا من يوم 12 أبريل/نيسان.